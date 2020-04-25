с чего всё началось

Вчера, 24 апреля, Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,50% годовых. Снижение ставки было продиктовано желанием поддержать кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.

Футбол Уткин заступился за вратаря Фролова Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.

Общество В Китае за сутки выявлено шесть новых случаев коронавируса За прошедшие сутки в материковой части Китая подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, три из них ввозные, а три — локальные, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР. 6

Общество В Москве число госпитализированных с пневмонией увеличилось на 70% «Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшение динамики -- у нас не проходит»,-- сказала вице-мэр в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС). 991

Общество В Гидрометцентре оценили влияние жары на коронавирус Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможное влияние жаркой погоды на распространение коронавируса.

Общество Роспотребнадзор выступил за продление режима самоизоляции Ожидается, что на этой неделе президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России, в котором, вероятно, объявит о продлении режима самоизоляции, связанного с пандемией COVID-19. 141

Общество В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях. 965

Общество В Новосибирской области ввели масочный режим Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских). 36

Экономика Сколько денег российские власти направят на борьбу с кризисом Смягчение удара Минфин утверждает, что общий объем фискальной поддержки в широком понимании составит 6,5% ВВП — с учетом компенсации выпадающих нефтегазовых доходов (из Фонда национального благосостояния, ФНБ), выпадающих ненефтегазовых доходов, а также возможного использования бюджетных остатков прошлого года (в сумме более 4 трлн руб.).

Энергетика В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2» Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost. 279

Происшествия В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. 77

Общество Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, когда можно говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.

Экономика Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России. 1K

Армия и оружие Украинские военные насчитали девять обстрелов позиций за сутки Украинские силовики объявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, двое получили ранения.

Здоровье Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме. 28

Политика Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). 118