Экономика
Газета Выборг он-лайнБанк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
Вчера, 24 апреля, Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,50% годовых. Снижение ставки было продиктовано желанием поддержать кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.
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с чего всё началось
Принятые меры для борьбы с пандемией тормозят развитие экономики, а также оказывают «значительное и продолжительное» дезинфляционное влияние, указывает ЦБ.Свободная Пресса26 апреля в 02:13
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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Гаджеты
Глава Huawei: «Нашей ОС понадобится не более 300 лет, чтобы догнать Apple и Google»
Huawei, будучи отлученной от сервисов Google, начала выживать собственными силами – при помощи фирменного каталога приложений AppGallery.
iXBT.com вчера в 03:10
Футбол
Уткин заступился за вратаря Фролова
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество
В Китае за сутки выявлено шесть новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в материковой части Китая подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, три из них ввозные, а три — локальные, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.
Росбалт вчера в 22:21
Общество
В Москве число госпитализированных с пневмонией увеличилось на 70%
«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшение динамики -- у нас не проходит»,-- сказала вице-мэр в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 15:23
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние жары на коронавирус
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможное влияние жаркой погоды на распространение коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
REGNUM 01:39
Общество
Роспотребнадзор выступил за продление режима самоизоляции
Ожидается, что на этой неделе президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России, в котором, вероятно, объявит о продлении режима самоизоляции, связанного с пандемией COVID-19.
Оka.fm вчера в 13:00
Общество
В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях.
РЕН ТВ вчера в 02:38
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Общество
В Новосибирской области ввели масочный режим
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских).
ЧС-ИНФО вчера в 09:34
Экономика
Сколько денег российские власти направят на борьбу с кризисом
Смягчение удара Минфин утверждает, что общий объем фискальной поддержки в широком понимании составит 6,5% ВВП — с учетом компенсации выпадающих нефтегазовых доходов (из Фонда национального благосостояния, ФНБ), выпадающих ненефтегазовых доходов, а также возможного использования бюджетных остатков прошлого года (в сумме более 4 трлн руб.).
РБК 00:00
Энергетика
В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»
Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС вчера в 06:11
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, когда можно говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Общество
«Эпидемию используют для давления на журналистов». Обращение независимых СМИ
Ситуация вынуждает нас, журналистов, к этому обращению.
Тайга.инфо 02:00
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость карантинных видеороликов российских звезд
Lenta.ru вчера в 09:28
Армия и оружие
Украинские военные насчитали девять обстрелов позиций за сутки
Украинские силовики объявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, двое получили ранения.
Московский Комсомолец 01:15
Здоровье
Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости вчера в 20:56
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
В Госдуме не поддержали вариант переноса майских праздников
Возможный перенос выходных 1-5 мая для организации дополнительных нерабочих дней окажет дополнительную нагрузку на российскую экономику.
Гудвилл.онлайн вчера в 06:00
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 9 тысяч — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 9009 случаев коронавируса, 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:32
Общество
От пневмонии умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
Ранее Forbes сообщил, что причиной смерти Варичева стала двусторонняя пневмония.
Национальная служба новостей вчера в 11:17
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39