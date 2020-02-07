Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

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Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

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ПРАЙМ07 февраля в 12:45

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ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Газета.Ru07 февраля в 07:21

ЦБ отмечает высокую вероятность снижения ставки на ближайших заседаниях

Finam.Ru07 февраля в 08:20
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Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

Газета.Ru вчера в 01:31
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В Антарктиде рекордно потеплело

В Антарктиде в феврале 2020 года температура поднималась до 18,3 градуса по Цельсию, что стало рекордом с 1961 года.
Lenta.ru 07:20
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Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
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Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх

Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
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Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
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«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:14
Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов владельца

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Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русском 07:27
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

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Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
РБК 08:41
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
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Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Биатлон

Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
ProstoProSport 07:38
Армия и оружие

Названы причины расстрела военных США в Афганистане

Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.
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Авто

Обновлённый Lada Largus отправили на зимние тесты в Якутию

Официальная премьера обновленного фургона и пассажирского универсала ожидается в рамках Московского автосалона в августе.
Tvoe-avto.com вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
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Происшествия

На Закарпатье задержали членов вооруженной группировки — полиция Украины

Члены группировки были вооружены, поэтому к операции по задержанию были привлечены сотрудники спецподразделения «КОРД» и рота полиции особого назначения.
REGNUM 05:54
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Спорт

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Политика

В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
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Футбол

Соболев забил свой первый гол за «Спартак»

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Общество

Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ

Зоозащитники выступили с предложением ввести в России квоты на разведение породистых собак и кошек, чтобы в будущем сократить численность бездомных животных.
Известия 01:19
Политика

Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
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Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев после обмена в Донбассе

Двое из пяти экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обменяли во время последнего обмена пленными в Донбассе, вернулись в Киев.
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Технологии

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Общество

На религиозную продукцию для храма в парке «Патриот» потратят 260 млн

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Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Заговорившей по-русски женщине выбили зубы и сломали нос на Украине

Известно, что женщину госпитализировали. Медики установили, что у нее сломан нос и выбиты зубы.
Газета.Ru 09:21
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