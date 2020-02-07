с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Общество В Антарктиде рекордно потеплело В Антарктиде в феврале 2020 года температура поднималась до 18,3 градуса по Цельсию, что стало рекордом с 1961 года.

Энергетика Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.

Авто В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.

Общество Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.

Армия и оружие Названы причины расстрела военных США в Афганистане Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.

Единоборства Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.

Политика В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.

Общество Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ Зоозащитники выступили с предложением ввести в России квоты на разведение породистых собак и кошек, чтобы в будущем сократить численность бездомных животных.

Политика Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией «Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.