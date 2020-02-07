Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку до 6%

В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.
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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку

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Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
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Смолов рассказал о разнице между чемпионатами России и Испании

Российский нападающий Федор Смолов поделился мнением о жизни в другой стране и первыми впечатлениями от чемпионата Испании.
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Илон Маск продает места на Falcon 9 по 1 млн долларов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела

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Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии

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Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной

Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.
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«Мы не штат США»: в Берлине раскритиковали позицию Вашингтона по газу

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст разразился гневной тирадой в адрес Соединенных Штатов, готовящих новый пакет санкций против "Северного потока-2", который должен затронуть уже инвесторов и покупателей российского газа.
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Наука

Стволы тропических деревьев помогут в изучении человеческой истории

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Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
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Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка

В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

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Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК

В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
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Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
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Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
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Средневековый зомби-экшен Darksburg выйдет в ранний доступ Steam 12 февраля

12 февраля в ранний доступ Steam выйдет средневековый экшен Darksburg, созданный Shiro Games.
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Додон заявил о готовности к широкой автономии Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности предоставить Приднестровью «большую автономию».
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Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления

Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
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В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы

Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
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В ролике винтокрылая машина встречает на пересеченной местности колонну противника, в рядах которой замечены силуэты комплекса ПВО, сильно напоминающие российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
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Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
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Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
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Следующая Call of Duty получила окно релиза

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