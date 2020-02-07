Финансы
РИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку до 6%
В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.
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Политика
Минниханов выразил соболезнование в связи с гибелью Айрата Хайруллина
«Уважаемая Гузель Рафаилевна, примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Вашего супруга, Айрата Назиповича Хайруллина», сказано в правительственной телеграмме.
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Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
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Сборная России U18 уступила США на Турнире пяти наций
Российские юниоры (игроки не старше 18 лет) провели очередной матч на Турнире пяти наций, который проходит в Чехии.
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Смолов рассказал о разнице между чемпионатами России и Испании
Российский нападающий Федор Смолов поделился мнением о жизни в другой стране и первыми впечатлениями от чемпионата Испании.
Политика
Александр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
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Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной
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Политика
«Мы не штат США»: в Берлине раскритиковали позицию Вашингтона по газу
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст разразился гневной тирадой в адрес Соединенных Штатов, готовящих новый пакет санкций против "Северного потока-2", который должен затронуть уже инвесторов и покупателей российского газа.
Наука
Стволы тропических деревьев помогут в изучении человеческой истории
Общество
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Общество
Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка
В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
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Гаджеты
AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК
В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Игры
Средневековый зомби-экшен Darksburg выйдет в ранний доступ Steam 12 февраля
12 февраля в ранний доступ Steam выйдет средневековый экшен Darksburg, созданный Shiro Games.
Политика
Додон заявил о готовности к широкой автономии Приднестровья
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности предоставить Приднестровью «большую автономию».
Киберспорт
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Кино
В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы
Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
Армия и оружие
Американцы сняли видео уничтожения системы, похожей на С-400
В ролике винтокрылая машина встречает на пересеченной местности колонну противника, в рядах которой замечены силуэты комплекса ПВО, сильно напоминающие российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич впервые стала мамой
Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
Армия и оружие
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове
Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
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