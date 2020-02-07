В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.

Кино «Хищные птицы» вышли в российский прокат С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.

Шоу-бизнес Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.

Политика «Мы не штат США»: в Берлине раскритиковали позицию Вашингтона по газу Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст разразился гневной тирадой в адрес Соединенных Штатов, готовящих новый пакет санкций против "Северного потока-2", который должен затронуть уже инвесторов и покупателей российского газа.

Общество Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.

Армия и оружие Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Экономика Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".

Общество Счетная палата раскритиковала правительство Медведева Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.