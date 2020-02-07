Финансы
РИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку до 6%
В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус очаровала поклонников необычным купальником
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Армия и оружие
На Кольском полуострове разместят «охотников за гиперзвуком»
На Кольском полуострове расширяют возможности перехвата ракет потенциального противника.
Гаджеты
Тёмный режим появился в бете WhatsApp для iPhone
Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone.
Общество
На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна
Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения российского гражданства
Одним из изменений станет запрет на получение иностранного гражданства государственными служащими.
Фигурное катание
Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Армия и оружие
Генштаб Белоруссии предвидел гражданскую войну на Украине
Павел Муравейко, руководитель главного оперативного управления Генерального штаба армии Белоруссии, сообщил, что Генштаб знал о гражданской войне на Украине за два года до того, как она началась.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
Политика
В поисках энергонезависимости: чего Минск ждет от Вашингтона
Сможет ли Вашингтон потеснить Москву на рынке белорусской энергетики, выясняли «Известия».
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Футбол
Жены Салаха и Хендерсона родили детей спустя девять месяцев после победы над «Барселоной» в полуфинале ЛЧ
У игроков «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона родились дети, пишет The Sun.
Хоккей
Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх
Сборная России по хоккею во втором матче шведского этапа Евротура уступила хозяевам турнира - 2:5.
Киберспорт
Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles
B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.
Технологии
Адская жара. Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года
Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года Ученые приводят в пример данные прошлого года.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
Происшествия
Еще у троих пассажиров круизного судна в Японии обнаружен коронавирус
Пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Наука
Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Авто
Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам
Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.