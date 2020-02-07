с чего всё началось

В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.

Космос NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.

Общество На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.

Фигурное катание Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.

Общество Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780 В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.

Армия и оружие Генштаб Белоруссии предвидел гражданскую войну на Украине Павел Муравейко, руководитель главного оперативного управления Генерального штаба армии Белоруссии, сообщил, что Генштаб знал о гражданской войне на Украине за два года до того, как она началась.

Шоу-бизнес Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.

Происшествия Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.

Киберспорт Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.

Происшествия Еще у троих пассажиров круизного судна в Японии обнаружен коронавирус Пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.