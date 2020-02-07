Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
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ЦБ РФ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд

Интерфакс06:02

Центробанк опустил ключевую ставку до шестилетнего минимума

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ТАСС05:46

ЦБ снизил ставку до 6%, предупредив, что, возможно, на этом не остановится

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Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку

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ЦБ РФ сохранил прогноз по годовой инфляции в 3,5-4,0%

Красная весна06:19

В России могут вновь удешевить кредиты и снизить доходность депозитов

Smolnarod.ru04 февраля в 02:56
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Общество

Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн

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Продажи билетов на десятый Платоновфест стартуют в Воронеже

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Переговоры начались в формате один на один, после чего к главам государств присоединятся члены официальных делегаций России и Беларуси.
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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
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Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
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Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
SM News 02:39
Экономика

В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
РИА Новости 02:18
Музыка

Билли Айлиш раскритиковала рэп-певцов

Певица Билли Айлиш выступила с критикой в адрес рэп-исполнителей.
Культуромания вчера в 15:04
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Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Экономика

Дерипаска высказал своё мнение о ключевой ставке ЦБ

Олег Дерипаска высказал своё мнение о завтрашнем заседании Совета директоров Центрального банка по поводу снижения ключевой ставки.
NewsFrol вчера в 07:36
Футбол

Уткин: приезд «Зенита» на фоне Кокоринавируса придал бы турниру в Катаре увлекательности

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о международном товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер», который в настоящее время проходит в Катаре.
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Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

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Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Общество

В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

В России вступает в силу поправка в Семейный кодекс, которая расширит перечень обстоятельств, когда родители должны материально обеспечивать детей при разводе.
Газета.Ru 01:53
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru вчера в 10:40
Спорт

Минспорт Украины разрешил спортсменам выступать в России

Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали и выступать на соревнованиях в России.
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Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
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Происшествия

Школьник умер на уроке физкультуры в Подольске

Известия 07:20
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
РБК 00:53
Армия и оружие

Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды

По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
Известия 06:06
Здоровье

В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая

В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области.
РБК 03:25
Футбол

Организация Евро-2020 изменит отношение к болельщикам

Алексей Андреевич уверен, что Санкт-Петербург примет четыре матча чемпионата Европы на самом высоком уровне, но лично ему бы хотелось, чтобы опыт работы с иностранными болельщиками был затем использован и во время проведения нашего чемпионата.
Экономика сегодня 05 февраля в 12:10
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