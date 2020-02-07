Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).

ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

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