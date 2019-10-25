Финансы

Газета.RuГазета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что такое снижение произошло впервые с декабря 2017 года на 0,5 процентных пункта.
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Совет директоров Центрального банка снизил
 ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко — три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б.п. Большинство опрошенных Reuters аналитиков полагали, что ЦБ и в этот раз повторит этот шаг, а снижение на 50 б.п. прогнозировало только треть опрошенных.
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