с чего всё началось

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что такое снижение произошло впервые с декабря 2017 года на 0,5 процентных пункта.

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Происшествия Число погибших при пожаре в Ростове выросло до восьми Информацию о смерти пострадавшей при пожаре YarNews подтвердили в Следственном комитете России.

Здоровье Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Общество Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы.

Общество Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100 Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Кино Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Происшествия Число пострадавших от гаффской болезни под Тобольском достигло десяти У всех жителей деревни Ачиры в Тобольском районе Тюменской области проведут анализ крови после вспышки в поселении гаффской болезни, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения области.

Общество Сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края Проверку деятельности регионального лесного министерства совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России.

Экономика Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.

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Политика Песков: прошение о помиловании Берга будет рассмотрено Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга будет рассмотрено.

Политика Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.