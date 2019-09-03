Финансы

RT на русскомRT на русскомЦБ снизил ключевую ставку до 7%

«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении. В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.
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