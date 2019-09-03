«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении. В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.

Гаджеты Huawei Mate 20 Pro подешевел сильнее всего На первом месте Huawei Mate 20 Pro, версия 6/128GB: стоимость упала почти на 24%, с 54 тыс. 900 до 41 тыс. 800 руб.

Происшествия В Крыму нашли тело пассажирки затонувшего катера На юге Крыма найдено тело пропавшей пассажирки с прогулочного катера, который в четверг, 5 сентября, затонул в районе Судака.

Музыка Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.

Политика Путин заявил, что нужно снижать ставки по ипотеке по всей стране Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения ставок по ипотеке по всей стране.

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа» Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Компания РПЦ получила лицензию на производство вина Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.

Футбол Карапетян: «Бонуччи поступил позорно» Форвард "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян раскритиковал защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи после отборочного матча Евро-2020.

Экономика В ЦБ заявили о неудовлетворительной динамике реальных доходов россиян Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о неудовлетворительной динамике реальных доходов россиян.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Футбол Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.

Происшествия На Ямале подросток под видом девушки выманил сто тысяч рублей Подросток в Ямало-Ненецком автономном округе стал фигурантом дела о мошенничестве после того, как выманил у двух мужчин почти 100 тысяч рублей, представляясь в социальных сетях Ангелиной, сообщает региональное управление МВД.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Кино В США умерла актриса Кэрол Линли Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.

Политика Зеленский выступил против легализации оружия на Украине Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.

Армия и оружие В Мьянме заявили о планах купить истребители у России Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.

Политика Путин решил проверить строительство космодрома Восточный Президент Владимир Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

Армия и оружие РБК публикует фото погибших в Сирии военных Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.

Экономика Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.

Баскетбол Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.

Кино Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.

Авто В ОАЭ показали уникальный BMW M760Li xDrive Atlantis Blue От маленьких до больших машин и от седанов до внедорожников, дилер походит на автосалон, показывающий высококачественные BMW, которые нацелены на покупателей с хорошим достатком.