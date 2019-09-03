Финансы
RT на русскомЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении. В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.
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Приближающийся к США ураган поможет Банку России снизить ставку
Московский Комсомолец02 сентября в 23:00
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Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
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Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
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Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.
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Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
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Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
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