Финансы

MoneyTimes.RuЭксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Аналитики считают, что регулятор может снизить ключевую ставку до 7%. На очередном заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов - до 7%, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.
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