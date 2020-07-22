Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%

Банк России объявил о третьем с начала пандемии снижении ставки. ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,25%. Это исторический минимум, следует из данных регулятора.
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с чего всё началось
В пресс-релизе, опубликованном
 на сайте регулятора, отмечается, что после снижения ставки в мае—июне «инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались».
BFM.ru06:32

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ЦБ РФ видит условия для дальнейшего снижения процентных ставок

Будущее России. Национальные проекты06:44

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ о снижении ключевой ставки

ТАСС06:40

Центробанк снова снизил ключевую ставку

BFM.ru06:32

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25 процента

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ЦБ пожалел ключевую ставку: она снижена всего на 0,25%

Московский Комсомолец06:37

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Finam.Ru06:30

Эксперты ожидают снижения ключевой ставки на заседании в пятницу

Газета.Ru22 июля в 15:28
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Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
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Политика

Зеленский вместе с президентом Швейцарии посетили Донбасс

Деловое.ТВ 04:12
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Единоборства

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Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости вчера в 07:59
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
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Общество

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
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Политика

ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
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Футбол

«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша

«Краснодар» сообщил об уходе двух игроков.
Vprognoze.ru вчера в 05:08
Кино

Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»

Москва 24 06:23
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Политика

Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ведомости 06:24
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Политика

Белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Россию из-за угрозы ареста

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве.
Коммерсантъ 06:25
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Общество

Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
РИА Новости 05:05
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Здоровье

Приказ Минфина усложнил ввоз не облагаемой акцизом продукции

Консультативный совет по иностранным инвестициям (FIAC) обеспокоен новыми правилами таможенного оформления продукции, которые вступили в силу в начале июля, передают «Ведомости».
Право.ру 05:57
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Гаджеты

В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года

В России 24 июля стартовали продажи Huawei P40 Pro+. Смартфон получил самую мощную камеру среди представленных в 2020 году.
Дни24 06:42
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Здоровье

Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями

Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
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Футбол

«Локомотив» интересуется защитником «Крыльев Советов» Лысцовым

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов может продолжить карьеру в РПЛ. Футболист попал в сферу интересов «Локомотива».
Sport24.ru 05:54
Общество

Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
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Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак

В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
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Происшествия

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
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Происшествия

Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках

Znak.com 05:00
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
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Общество

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову

Сообщается, что скульптуре переустановили голову. Скульптор Александр Рукавишников создал памятник в 1985 году.
ТК Звезда 04:58
Общество

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости 06:07
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Авто

Toyota запатентовал Highlander нового поколения для России

Концерн Toyota оформил в России патент на экстерьер вседорожника Highlander четвертой генерации, который дебютирует на отечественном рынке в конце лета текущего года.
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Гаджеты

Производители электроники уходят из Китая: Apple начала производство iPhone 11 в Индии

По словам авторитетного издания The Economic Times, компания Apple наладила производство смартфонов iPhone 11 на заводе Foxconn в Индии.
3DNews 06:04
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Харламовым

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:20
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
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Политика

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
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Футбол

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа

Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
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