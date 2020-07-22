с чего всё началось

Банк России объявил о третьем с начала пандемии снижении ставки. ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,25%. Это исторический минимум, следует из данных регулятора.

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 111

Политика ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова. 634

Политика Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. 754

Политика Белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Россию из-за угрозы ареста Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве. 1

Общество Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты. 2

Здоровье Приказ Минфина усложнил ввоз не облагаемой акцизом продукции Консультативный совет по иностранным инвестициям (FIAC) обеспокоен новыми правилами таможенного оформления продукции, которые вступили в силу в начале июля, передают «Ведомости». 1

Футбол «Локомотив» интересуется защитником «Крыльев Советов» Лысцовым Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов может продолжить карьеру в РПЛ. Футболист попал в сферу интересов «Локомотива».

Шоу-бизнес Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи. 36

Происшествия Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян. 914

Общество Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову Сообщается, что скульптуре переустановили голову. Скульптор Александр Рукавишников создал памятник в 1985 году.

Общество В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале "Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю. 133

Авто Toyota запатентовал Highlander нового поколения для России Концерн Toyota оформил в России патент на экстерьер вседорожника Highlander четвертой генерации, который дебютирует на отечественном рынке в конце лета текущего года. 1

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 78

Гаджеты Производители электроники уходят из Китая: Apple начала производство iPhone 11 в Индии По словам авторитетного издания The Economic Times, компания Apple наладила производство смартфонов iPhone 11 на заводе Foxconn в Индии.