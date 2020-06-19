Коронавирус
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
По прогнозу Сбербанка, к концу сентября ставка может опуститься до 4%. В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
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«Затухающее смягчение». Банк России готов снизить ключевую ставку до минимума
Деловой квартал (Екатеринбург)17 июня в 02:09
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
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Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
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«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
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Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com вчера в 15:11
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK вчера в 16:39
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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Газета.Ru 07:05
Происшествия
Суд арестовал экс-замначальника управления банка «БФГ-Кредит»
По подозрению в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей Главным следственным управлением СК России были задержаны в Москве экс-заместитель председателя правления банка Михаил Дорогинин, Горлин и бывшая сотрудница банка "БФГ-кредит" Юлию Финкельштейн (отправлена пол домашний арест).
ТАСС 04:12
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента
Эксперты из Университета Стоуни-Брука спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах с вероятностью в 91%.
RuNews24.ru 01:06
Общество
ФАС опровергла смягчение требований к предустановке отечественного ПО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отрицает смягчение требований по предустановке программного обеспечения отечественного производства, о которых ранее писала газета «Коммерсантъ».
Городовой 06:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Наука
Толщину коры мозга у обезьян удвоил ген человека
Goroday.ru 04:35
Происшествия
В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании
В Москве эвакуировали людей из восьми зданий судов из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости 17 июня в 10:43
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Отмечается, что в пятницу, 19 июня, с 13.00 до 22.00 в российской столице ожидается гроза, дождь, местами сильный, град.
Газета.Ru 06:56
Общество
Россиянам разрешили посещать пляжи без масок
Lenta.ru 07:09
Общество
В польском замке нашли клад времен Второй мировой войны
Вероятно, предметы были закопаны во время Второй мировой войны.
Полит.ру 03:10
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Здоровье
Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области
Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Вечерний Орел 05:56
Авто
Rolls-Royce показал на тизере необычную новую модель
Судя по всему, модель неслучайно показали сверху: на тизере видна необычная конструкция крыши, которая может указывать как на двери, открывающиеся вверх, так и на индивидуальные панели для водителя и пассажира.
Авторамблер 06:32
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова собралась стать опекуном матери
Анна-Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, захотела стать опекуном своей матери, актрисы Ксении Качалиной.
Вечерняя Москва 03:26
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
Национальная служба новостей вчера в 04:42
Культура
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву
Глава государства отметил обаяние артистки и верность профессии. Владимир Путин пожелал Наталье Селезнёвой здоровья, вдохновения и успехов.
Областная газета 04:01
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Общество
21 июня уральцы смогут наблюдать солнечное затмение
Телеканал ОТВ 17 июня в 17:16