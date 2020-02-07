Финансы

Политика СегодняПолитика СегодняЦБ снизил ключевую ставку до шести процентов

В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября. Тогда ЦБ изменил ее с процентов до шести с половиной процента годовых. Предполагается, что следом за ключевой ставкой снизятся ставки по ипотеке и банковским вкладам.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъвчера в 14:58

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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку

РИА Новостивчера в 15:16

Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ruвчера в 13:03

Еще одно снижение ставки и перспективы «Яндекса»: 5 важных событий недели

РБКвчера в 11:43

Эксперты считают, что ЦБ весной может продолжить снижение ключевой ставки

ТАССвчера в 12:56

Центробанк РФ впервые в 2020 году понижает ключевую ставку

Единый банквчера в 09:16

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвывчера в 10:24

В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ruвчера в 07:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Общество

Ульяновский губернатор ответил на сообщения о взрыве атомного реактора

РИА Новости 10:02
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Туристы назвали самые недооценённые города России

Туристический сервис по поиску авиабилетов опросил путешественников на тему самых недооценённых туристами городов России, сообщает РИА «Новости».
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Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах

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Происшествия

Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде

Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
Известия 12:01
Хоккей

Кудашов: детские ошибки вылились в поражение от шведов

Хоккеисты сборной России допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами, что и привело к поражению, заявил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.
РИА Новости 13:25
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Происшествия

Жертвами массовой межнациональной драки в Казахстане стали 8 человек

Телеканал 360° 02:07
Политика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
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В Перми проверяют информацию о враче, «убившем десять ветеранов»

РИА Новости 11:41
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Армия и оружие

«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений

Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Военное дело вчера в 08:30
Происшествия

В Самаре нашли пропавшую школьницу

РИА Новости 10:02
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument вчера в 10:02
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ToDay News Ufa 02:11
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Здоровье

В Комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев

В комитете здравоохранения объяснили, зачем госпитализируют петербуржцев, вернувшихся из Китая.
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Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
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Гол Малиновского принес «Аталанте» гостевую победу над «Фиорентиной»

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Наука

Установлено, как комары находят цель для укуса

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Энергетика

Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
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Общество

На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна

Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
REGNUM 07:39
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости вчера в 06:43
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Стивен Кинг разрешил томской школьнице экранизировать его рассказ

РИА Томск 00:41
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости 12:56
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
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Происшествия

Три человека погибли в аварии с маршруткой в Воронежской области

Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области.
ТАСС вчера в 20:17
Общество

В США 200 человек заразились норовирусом в казино

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. У пациентов наблюдается высокая температура, рвота и диарея.
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Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru 10:58
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