с чего всё началось

В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября. Тогда ЦБ изменил ее с процентов до шести с половиной процента годовых. Предполагается, что следом за ключевой ставкой снизятся ставки по ипотеке и банковским вкладам.

ЦБ снизил ключевую ставку до шести процентов

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