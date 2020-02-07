с чего всё началось

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.

Происшествия Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Политика Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.

Технологии Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для Windows 7 Компания Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для операционной системы Windows 7, хотя её поддержка для частных пользователей была завершена в середине прошлого месяца.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома 5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.

Технологии Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.

Политика МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Политика Переговоры Путина и Лукашенко прошли конструктивно Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошли конструктивно, стороны договорились продолжить углубление интеграции.

Экономика Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.

Происшествия В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.

Армия и оружие Иран следит за войсками США в регионе Персидского залива Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи заявил, что все войска США, которые дислоцированы в регионе Персидского залива, находятся под постоянным контролем Ирана.

Игры Авторы Bleeding Edge рассказали, почему их игра не похожа на Overwatch Авторы мультиплеерного командного боевика Bleeding Edge из студии Ninja Theory (DmC: Devil May Cry, Hellblade: Senua's Sacrifice) опубликовали новое видео, в котором творческий руководитель Рани Такер ответила на несколько вопросов игроков.