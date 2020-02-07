Финансы
REGNUMБанк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.
Читать в источнике
Оценить914
с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
Подробнее о событии
Показать все источники
В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия
В Петербурге студенты устроили групповое изнасилование знакомой
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с общего старта свободным стилем.
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Здоровье
В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая
В деревне Ужевка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Технологии
Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для Windows 7
Компания Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для операционной системы Windows 7, хотя её поддержка для частных пользователей была завершена в середине прошлого месяца.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома
5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Технологии
Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений
Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
Политика
МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко прошли конструктивно
Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошли конструктивно, стороны договорились продолжить углубление интеграции.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
Авто
300 Chevrolet Corvette были проданы за 60 часов
Всего за 60 часов удалось распродать 300 новых Chevrolet Corvette.
Армия и оружие
Иран следит за войсками США в регионе Персидского залива
Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи заявил, что все войска США, которые дислоцированы в регионе Персидского залива, находятся под постоянным контролем Ирана.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Лера Кудрявцева уже почти семь лет счастливо живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочь Марию два года назад.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Игры
Авторы Bleeding Edge рассказали, почему их игра не похожа на Overwatch
Авторы мультиплеерного командного боевика Bleeding Edge из студии Ninja Theory (DmC: Devil May Cry, Hellblade: Senua's Sacrifice) опубликовали новое видео, в котором творческий руководитель Рани Такер ответила на несколько вопросов игроков.
Общество
В РПЦ захотели отразить особую роль русского народа в Конституции
В РПЦ захотели отразить особую роль русского народа в Конституции.
Гаджеты
Видео: складной смартфон Motorola Razr проверили на выживаемость в пыли и под давлением
Происшествия
МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков
Кино
В Сети появились фотографии со съемок продолжения «Сватов»
В Сети появились первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты».
Политика
В Азербайджане начались внеочередные парламентские выборы
Выборы будут признаны состоявшимися в любом случае — обязательный порог явки в законах страны не предусмотрен.
Общество