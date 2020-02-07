Финансы

REGNUMREGNUMБанк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новостивчера в 00:00

В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ru07 февраля в 13:03

Центробанк РФ впервые в 2020 году понижает ключевую ставку

Единый банк07 февраля в 09:16

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

Банки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ

ПРАЙМ07 февраля в 19:15

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Газета.Ru07 февраля в 07:21
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В Петербурге студенты устроили групповое изнасилование знакомой

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с общего старта свободным стилем.
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Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
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В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая

В деревне Ужевка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
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В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

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Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для Windows 7

Компания Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для операционной системы Windows 7, хотя её поддержка для частных пользователей была завершена в середине прошлого месяца.
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Власти назвали мотивы застрелившего 26 человек тайского военного

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Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома

5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
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Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест

РИА Новости 04:24
Технологии

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Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
Газета.Ru 06 февраля в 04:24
Политика

МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
РИА Новости 04:44
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Переговоры Путина и Лукашенко прошли конструктивно

Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошли конструктивно, стороны договорились продолжить углубление интеграции.
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Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК 04:17
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

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РИА Новости 04:31
Авто

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Всего за 60 часов удалось распродать 300 новых Chevrolet Corvette.
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Армия и оружие

Иран следит за войсками США в регионе Персидского залива

Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи заявил, что все войска США, которые дислоцированы в регионе Персидского залива, находятся под постоянным контролем Ирана.
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Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Лера Кудрявцева уже почти семь лет счастливо живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочь Марию два года назад.
StarHit.ru вчера в 15:00
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Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
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Авторы Bleeding Edge рассказали, почему их игра не похожа на Overwatch

Авторы мультиплеерного командного боевика Bleeding Edge из студии Ninja Theory (DmC: Devil May Cry, Hellblade: Senua's Sacrifice) опубликовали новое видео, в котором творческий руководитель Рани Такер ответила на несколько вопросов игроков.
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В РПЦ захотели отразить особую роль русского народа в Конституции

В РПЦ захотели отразить особую роль русского народа в Конституции.
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Видео: складной смартфон Motorola Razr проверили на выживаемость в пыли и под давлением

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МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков

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В Сети появились первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты».
Культуромания 07 февраля в 06:00
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В Азербайджане начались внеочередные парламентские выборы

Выборы будут признаны состоявшимися в любом случае — обязательный порог явки в законах страны не предусмотрен.
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Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

REGNUM 07 февраля в 20:29
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