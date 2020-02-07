Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс дал прогноз на возможный матч-реванш между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора.
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Общество
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Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
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В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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В планах специалистов стоит задача по выявлению комбинации материалов для более эффективного получения энергии ночью.
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Авто
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Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках
В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Армия и оружие
В учениях «Си Бриз-2020» примут участие 19 стран и семь катеров Госпогранслужбы Украины
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
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Политика
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Культура
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Фигурное катание
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Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
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Экономика
Более 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль
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Происшествия
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
На территории цеха Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области вспыхнул пожар.