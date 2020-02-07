с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Единоборства Джон Джонс: «Поставил бы на Хабиба в реванше с Конором» Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс дал прогноз на возможный матч-реванш между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора.

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Происшествия Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Политика Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.

Технологии Солнечные батареи научат вырабатывать энергию даже ночью В планах специалистов стоит задача по выявлению комбинации материалов для более эффективного получения энергии ночью.

Общество Доктор Мясников усомнился в эффективности вакцины от коронавируса Медик напомнил, что вакцину от коронавируса разрабатывали на протяжении нескольких лет — ранее эпидемия атипичной пневмонии была зафиксирована в 2002 году и 2012 году.

Баскетбол Джеймс повторил данк погибшего Брайанта 19-летней давности Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с «Хьюстон Рокетс» (111:121) совершил слэм-данк, который похож на бросок легендарного баскетболиста Коби Брайанта 19-летней давности.