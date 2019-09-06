Финансы
РБКЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, с 7,25% до 7% годовых, говорится в сообщении регулятора. В последний раз она достигала такого значения в марте 2014 года (тогда ее повысили с 5,5% до 7%).
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