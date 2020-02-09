Экономика
Интермонитор.руЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта
Центробанк 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку до 6% годовых, сообщает регулятор. Это уже шестое снижение ключевой ставки подряд.
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Как снижение ключевой ставки отразится на ценах на жилье, объяснили аналитики
Вечерняя Москва08 февраля в 09:50
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
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Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
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Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
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Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
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В IBM назвали основные проблемы в кибербезопасности
Среди основных проблем в кибербезопасности в IBM назвали некорректную настройку компаниями облачных систем на фоне существенного роста этого сегмента, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак, а также случаи мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным на стриминговых сервисах, в социальных сетях, в частности, от Google и Apple.
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Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
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В Великом Новгороде ожидают Михаила Мишустина
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Число жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, уже превысило тысячу человек.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.