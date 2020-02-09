Экономика

Интермонитор.руИнтермонитор.руЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта

Центробанк 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку до 6% годовых, сообщает регулятор. Это уже шестое снижение ключевой ставки подряд.
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