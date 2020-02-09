Экономика

Бизнес журналБизнес журналЦентробанк снизил ключевую ставку до 6%

Банк России на первом в 2020 году заседании в шестой раз подряд опустил ключевую ставку - до 6%, на 0,25 процентных пунктов (п.п). Об этом говорится на сайте ЦБ РФ.
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Центробанк России понизил ключевую ставку

Знамя труда (Сланцы)08 февраля в 07:17

Сергей Суверов (Москва): Снижение ставок – сейчас мировой тренд

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Как снижение ключевой ставки отразится на ценах на жилье, объяснили аналитики

Вечерняя Москва08 февраля в 09:50

Банк России снизил ключевую ставку до 6,00% годовых

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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новости08 февраля в 00:00

Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку

РЕН ТВ07 февраля в 18:35

Снижение ключевой ставки ЦБ сделает ипотеку более доступной

Вести.Ru07 февраля в 16:37
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
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В Кремле Козака назвали куратором по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
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Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
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Организаторы назвали официальную причину отмены концертов Наргиз

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия, концерты Наргиз были отменены в Ростове и Краснодаре по «техническим причинам».
1rnd.ru 02:58
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Футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Михаил Кержаков сыграли в футбол на теннисном корте с Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.
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Технологии

Операторы отчитались о проблемах при тестировании «суверенного рунета»

Российские операторы связи отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете».
Компания вчера в 09:08
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Под Саратовом экс-полицейских осудили за избиение мужчины до смерти

РИА Новости 07:33
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Газета.Ru 07:31
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных

Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
РБК 07:14
Политика

Лукашенко сравнил фейки в СМИ с химическим оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем белорусское медийное пространство ожидает увеличение числа угроз, связанных с недостоверной информацией.
Московский Комсомолец 04:00
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца.
110km.ru вчера в 23:54
Экономика

В России собираются резко снизить страховые взносы

Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Газета.Ru 04:48
Здоровье

Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени

Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.
Ведомости 06:42
Общество

Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане

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Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
RuNews24.ru вчера в 10:20
Политика

В Великом Новгороде ожидают Михаила Мишустина

Нового председателя правительства страны Михаила Мишустина и нового министра здравоохранения страны Михаила Мурашко ожидают сегодня, 11 февраля, с рабочим визитом в Великом Новгороде.
Генплан Великого Новгорода 03:34
Хоккей

Кузнецов получил травму после силового приема в матче НХЛ

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс".
РИА Новости 02:12
Общество

Мишустин разрешил выращивать коноплю и опийный мак

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений — конопли и мака снотворного.
Lenta.ru 07:11
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК вчера в 12:53
Происшествия

В Москве задержан «гостиничный насильник»

По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
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Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
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У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок

Третий ребенок появился в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса.
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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
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Молодой борец из Дагестана сломал шейные позвонки во время неудачного захвата с оппонентом на Кубке мира по грэпплингу в Петербурге.
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С 13 февраля в Липецке начинается карантин по гриппу и ОРВИ

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