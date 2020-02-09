Экономика
Бизнес журналЦентробанк снизил ключевую ставку до 6%
Банк России на первом в 2020 году заседании в шестой раз подряд опустил ключевую ставку - до 6%, на 0,25 процентных пунктов (п.п). Об этом говорится на сайте ЦБ РФ.
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Как снижение ключевой ставки отразится на ценах на жилье, объяснили аналитики
Вечерняя Москва08 февраля в 09:50
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
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Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
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В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Шоу-бизнес
Организаторы назвали официальную причину отмены концертов Наргиз
Как сообщает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия, концерты Наргиз были отменены в Ростове и Краснодаре по «техническим причинам».
Теннис
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Футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Михаил Кержаков сыграли в футбол на теннисном корте с Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
Технологии
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Армия и оружие
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Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
Политика
Лукашенко сравнил фейки в СМИ с химическим оружием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем белорусское медийное пространство ожидает увеличение числа угроз, связанных с недостоверной информацией.
Авто
Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте
Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени
Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.
Общество
Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
Политика
В Великом Новгороде ожидают Михаила Мишустина
Нового председателя правительства страны Михаила Мишустина и нового министра здравоохранения страны Михаила Мурашко ожидают сегодня, 11 февраля, с рабочим визитом в Великом Новгороде.
Хоккей
Кузнецов получил травму после силового приема в матче НХЛ
Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс".
Общество
Мишустин разрешил выращивать коноплю и опийный мак
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений — конопли и мака снотворного.
Происшествия
В Москве задержан «гостиничный насильник»
По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Шоу-бизнес
У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок
Третий ребенок появился в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Молодой борец из Дагестана сломал шейные позвонки во время неудачного захвата с оппонентом на Кубке мира по грэпплингу в Петербурге.
Здоровье
С 13 февраля в Липецке начинается карантин по гриппу и ОРВИ
Как сообщалось ранее, в Липецке уже началась эпидемия среди школьников, которые превысили эпидемический порог по числу заболевших на 8.7%.