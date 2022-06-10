КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%Совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку на 1,5 процентного пункта (п.п.) - до 9,5% годовых, следует из сообщения регулятора.ТАССКак сообщили в пресс-службе регулятора, по оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17,0% (после 17,8% в апреле), что значительно ниже апрельского прогноза.Собака.ruБанк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.ФинмаркетПо прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.ФинмаркетЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruDaily MoscowКапитал страныГде и чтоРегионы РоссииАБНПрофильРЕН ТВВерсия-Саратов66.ruRTVIBanknn.ruRT на русскомПласАфиша DailyT24РосбалтНовые ИзвестияРадио Комсомольская правдаPravda.RuПодробнее о событииЦБ снизил ключевую ставку до докризисного уровняForbes06:30ЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%Коммерсантъ06:32ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 9,5% годовыхГде и что06:31ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень, понизив ее с 11% до 9,5%РИА Новости06:58Банк России в четвёртый раз подряд снизил ключевую ставкуRT на русском07:27Как меняется ключевая ставка ЦентробанкаТАСС06:59Период стремительного снижения ключевой ставки ЦБ РФ сегодня завершилсяFinam.Ru07:35Показать ещёОценить780Поделиться