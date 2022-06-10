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ЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%

Совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку на 1,5 процентного пункта (п.п.) - до 9,5% годовых, следует из сообщения
 регулятора.
ТАСС
Как сообщили в пресс-службе регулятора, по оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17,0% (после 17,8% в апреле), что значительно ниже апрельского прогноза.
Собака.ru
Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Финмаркет
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.
Финмаркет

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