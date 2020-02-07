с чего всё началось

При снижении ключевой ставки Центробанк учитывал влияние распространяющегося в Китае коронавируса на мировую экономику, считают аналитики. Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до шести процентов годовых, это стало шестым снижением ключевой ставки подряд.

Общество Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.

Политика Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.

Гаджеты Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.

Общество Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.

Происшествия Ранним субботним утром в столице Хакасии горел гараж Прошедшая ночь прошла для пожарных Абакана достаточно спокойно — если не считать одного-единственного вызова, поступившего в пожарные части города в 4:20 утром в субботу.

Происшествия Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.