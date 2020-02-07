Финансы
РИА НовостиЭксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку
При снижении ключевой ставки Центробанк учитывал влияние распространяющегося в Китае коронавируса на мировую экономику, считают аналитики. Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до шести процентов годовых, это стало шестым снижением ключевой ставки подряд.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Армия и оружие
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Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
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Гаджеты
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Происшествия
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Политика
Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту
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Генсек ООН назвал ситуацию в Ливии скандальной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что текущую ситуацию в Ливии можно считать "скандальной".
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В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
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Авторы Doom Eternal показали систему модернизации оружия и брони
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Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
Здоровье
Испанский диетолог рассказал, как распознать жировую болезнь печени
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