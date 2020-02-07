Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку

При снижении ключевой ставки Центробанк учитывал влияние распространяющегося в Китае коронавируса на мировую экономику, считают аналитики. Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до шести процентов годовых, это стало шестым снижением ключевой ставки подряд.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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