Финансы

Банки.руБанки.руЦентробанк снова снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

Подробнее о событии

Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ru07 февраля в 13:03

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В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ru07 февраля в 07:30

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ТАСС07 февраля в 08:06

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

В Совфеде ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

РИА Новости07 февраля в 06:19

Центробанк РФ впервые в 2020 году понижает ключевую ставку

Единый банк07 февраля в 09:16
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что взяла паузу в спортивной карьере.
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Московское «Динамо» опубликовало имена футболистов, которые отправились на третий тренировочный сбор в Турцию.
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НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

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Газета.Ru вчера в 17:18
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Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8%

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV по всему Китаю, за исключением провинции Хубэй, в последнюю неделю снизилось почти на 43 процента, заявил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:17
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
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Стивен Кинг разрешил школьнице из Томска экранизировать его рассказ

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МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.
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Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов владельца

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Ханю впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов

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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

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Яна Рудковская осталась в восторге от первого выступления Ветлицкой после возвращения на сцену

В конце поста Рудковская высказала предположение, что Ветлицкая своими выступлениями на российской сцене может «ответить» таким исполнительницам, как Дженнифер Лопес и Шакира.
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В Кемеровской области один человек погиб в ДТП с автобусом

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Челябинцы вышли на митинг против карантинного центра

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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

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Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал запись с камеры на авиабазе Хмеймим, где приземлился уходящий от обстрела пассажирский самолет.
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Трое стали жертвами ДТП с микроавтобусом под Воронежом

Уточняется, что жертвами столкновения стали три человека, еще шесть пассажиров пострадали.
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Точный бросок российского форварда "Монреаля" Ильи Ковальчука помог его команде в овертайме переиграть "Торонто".
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