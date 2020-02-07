с чего всё началось

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.

Политика Трамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана.

Здоровье Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8% Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV по всему Китаю, за исключением провинции Хубэй, в последнюю неделю снизилось почти на 43 процента, заявил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

Политика МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением "В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.