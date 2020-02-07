Финансы

REGNUMREGNUMБанк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.
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Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку

Эксперт Северо-Запад05:55

Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд

ТАСС05:46

Банк России и правительство договорились о более частных встречах

Красная весна07:25

ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

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Центробанк опустил ключевую ставку до шестилетнего минимума

Эхо Москвы07:00

Аналитики Уралсиба ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 6,0% на заседании 7 февраля

Финмаркет04:17

ЦБ снизил ставку до 6%, предупредив, что, возможно, на этом не остановится

Евразия Daily05:35
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Армия и оружие

Американские военные в Сирии боятся российских ЧВК

Комментируя ситуацию изданию The Wall Street Journal, Джеффри заявил, что в регионе все чаще происходят «стычки» между американской и российской сторонами, когда солдаты США блокируют российские патрули в северной Сирии.
Российский Диалог вчера в 08:24
Экономика

ЦБ назвал коронавирус фактором неопределенности

Ситуация с коронавирусом является дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания Совета директоров, на котором регулятор в шестой раз подряд понизил ключевую ставку.
Rambler News Service 05:56
Политика

Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 04:05
Экономика

Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи

Герасименко уточнила, что компания не имеет право раскрывать конфиденциальную информацию, однако, понимая общественную важность этого вопроса, запросила согласие на разглашение данных о доходах у членов семьи Мишустина.
Lenta.ru вчера в 16:48
Общество

Путин обязал обеспечивать детей жильем после развода

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Семейный кодекс.
Lenta.ru вчера в 12:07
Политика

Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры начались в формате один на один, после чего к главам государств присоединятся члены официальных делегаций России и Беларуси.
Союзное Вече 05:13
Технологии

Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X

Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса.
The GEEK вчера в 16:22
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Общество

Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
Газета.Ru вчера в 08:17
Политика

Синдзо Абэ приедет на 75-летие Победы в Москву

DixiNews 07:17
Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Валерий Гаркалин госпитализирован

ИА InterMedia 02:44
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Фигурное катание

Татьяна Тарасова про российских юниорок: катаются они просто как звери

МК-Спорт 04:03
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Российская газета 05:57
Экономика

Дерипаска высказал своё мнение о ключевой ставке ЦБ

Олег Дерипаска высказал своё мнение о завтрашнем заседании Совета директоров Центрального банка по поводу снижения ключевой ставки.
NewsFrol вчера в 07:36
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
РБК 04:53
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Газета.Ru 05:40
Общество

Инесса Юрченко назначена гендиректором «Ленфильма»

Генеральным директором киностудии «Ленфильм» стала кинопродюсер Инесса Юрченко.
Ведомости 07:16
Гаджеты

Apple оштрафовали на 25 млн евро за замедление работы старых iPhone

Во Франции компанию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро в связи с замедлением работы старых iPhone.
РЕН ТВ 06:24
Общество

ФАС сообщила о росте цен на медицинские маски в России

Цены на медицинские маски в аптеках за январь выросли почти во всех регионах России, заявили в Федеральной антимонопольной службе.
Рифей-Пермь 05:13
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
РИА Новости 04:47
Здоровье

В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая

В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области.
РБК 03:25
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Футбол

Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Все про Спорт ру вчера в 02:23
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
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