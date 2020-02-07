Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.

Армия и оружие Американские военные в Сирии боятся российских ЧВК Комментируя ситуацию изданию The Wall Street Journal, Джеффри заявил, что в регионе все чаще происходят «стычки» между американской и российской сторонами, когда солдаты США блокируют российские патрули в северной Сирии.

Экономика ЦБ назвал коронавирус фактором неопределенности Ситуация с коронавирусом является дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания Совета директоров, на котором регулятор в шестой раз подряд понизил ключевую ставку.

Политика Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.

Экономика Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи Герасименко уточнила, что компания не имеет право раскрывать конфиденциальную информацию, однако, понимая общественную важность этого вопроса, запросила согласие на разглашение данных о доходах у членов семьи Мишустина.

Политика Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи Переговоры начались в формате один на один, после чего к главам государств присоединятся члены официальных делегаций России и Беларуси.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Общество Солдатова опровергла информацию о попытке суицида 6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.

Общество Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.

Общество Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.

Экономика Дерипаска высказал своё мнение о ключевой ставке ЦБ Олег Дерипаска высказал своё мнение о завтрашнем заседании Совета директоров Центрального банка по поводу снижения ключевой ставки.

Происшествия Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Здоровье В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области.