Финансы
REGNUMБанк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.
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Армия и оружие
Американские военные в Сирии боятся российских ЧВК
Комментируя ситуацию изданию The Wall Street Journal, Джеффри заявил, что в регионе все чаще происходят «стычки» между американской и российской сторонами, когда солдаты США блокируют российские патрули в северной Сирии.
Экономика
ЦБ назвал коронавирус фактором неопределенности
Ситуация с коронавирусом является дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания Совета директоров, на котором регулятор в шестой раз подряд понизил ключевую ставку.
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Экономика
Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи
Герасименко уточнила, что компания не имеет право раскрывать конфиденциальную информацию, однако, понимая общественную важность этого вопроса, запросила согласие на разглашение данных о доходах у членов семьи Мишустина.
Общество
Путин обязал обеспечивать детей жильем после развода
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Семейный кодекс.
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
Переговоры начались в формате один на один, после чего к главам государств присоединятся члены официальных делегаций России и Беларуси.
Технологии
Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X
Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Общество
Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
Политика
Синдзо Абэ приедет на 75-летие Победы в Москву
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова про российских юниорок: катаются они просто как звери
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Экономика
Дерипаска высказал своё мнение о ключевой ставке ЦБ
Олег Дерипаска высказал своё мнение о завтрашнем заседании Совета директоров Центрального банка по поводу снижения ключевой ставки.
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Общество
Инесса Юрченко назначена гендиректором «Ленфильма»
Генеральным директором киностудии «Ленфильм» стала кинопродюсер Инесса Юрченко.
Гаджеты
Apple оштрафовали на 25 млн евро за замедление работы старых iPhone
Во Франции компанию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро в связи с замедлением работы старых iPhone.
Общество
ФАС сообщила о росте цен на медицинские маски в России
Цены на медицинские маски в аптеках за январь выросли почти во всех регионах России, заявили в Федеральной антимонопольной службе.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.