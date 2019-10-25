Финансы
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз за год
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п.— с 7,0% до 6,5% годовых. Регулятор снижает ставку уже в четвертый раз в 2019 году. Напомним, последнее снижение ключевой ставки произошло 6 сентября.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
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Общество
Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате 41 млн рублей
Происшествия
Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга
ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов оправдался за сцену секса с женой
В киноленте присутствует сцена секса, причем настолько реалистичная, что эту эротическую сцену с героиней Кристины Асмус сравнивают с фильмом для взрослых.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
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В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
Экономика
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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Политика
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Происшествия
Солдат застрелил семь сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Общество
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Космос
Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»
Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
Общество
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Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Происшествия
Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента
Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Происшествия
В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае
В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.
Армия и оружие
Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади
Президент США Доналд Трамп в своем заявлении подтвердил ликвидацию лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Футбол
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в ноябре
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
Общество
Орешкин предложил Кудрину искать шпионов в Счетной палате
Глава Минэкономразвития, выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге вместе с руководителем Счетной палаты Алексеем Кудриным, посоветовал последнему искать в своем ведомстве шпионов.
Происшествия