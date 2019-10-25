Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п.— с 7,0% до 6,5% годовых. Регулятор снижает ставку уже в четвертый раз в 2019 году. Напомним, последнее снижение ключевой ставки произошло 6 сентября.

ЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз за год

Происшествия Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.

Шоу-бизнес Гарик Харламов оправдался за сцену секса с женой В киноленте присутствует сцена секса, причем настолько реалистичная, что эту эротическую сцену с героиней Кристины Асмус сравнивают с фильмом для взрослых.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Экономика Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.

Армия и оружие Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади Президент США Доналд Трамп в своем заявлении подтвердил ликвидацию лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Космос Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.

Общество Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в ноябре "В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.