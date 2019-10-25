Финансы
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз за год
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п.— с 7,0% до 6,5% годовых. Регулятор снижает ставку уже в четвертый раз в 2019 году. Напомним, последнее снижение ключевой ставки произошло 6 сентября.
Читать в источнике
Оценить268
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании
Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин в свою очередь сообщил, что ведомство работает с телецентром по вопросу недопущения перебоев в телевещании, передает ТАСС.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Здоровье
Первая партия «Фризиума» закуплена и направлена пациентам
Первую партию "Фризиума" самолетом доставили из Франции.
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Происшествия
Суд оштрафовал пассажиров самолета за «действия развратного характера»
В Приморском крае суд оштрафовал двух пассажиров самолета, летевшего рейсом Москва-Владивосток, за «действия развратного характера».
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Политика
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следствия
Адвокат Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного, журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Американский беспилотный космический самолет X-37B побил рекорд пребывания на орбите: он находился там 780 дней, сообщили в ВВС США.
Армия и оружие
Эстония заявила, что российский Ту-154 нарушил воздушную границу
Эстонские военные утверждают, что самолет Ту-154 МВД России нарушил воздушную границу республики.
Авто
Ford готовится представить электрический кроссовер в стиле Mustang
Mustang Модель, выполненная в стиле масл-кара, будет представлена общественности уже 17 ноября.
Футбол
Уткин считает, что «Спартаку» повезло с уходом Кононова
В матче 14-го тура Российский премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, добыв первую победу после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.
Происшествия
Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
Происшествия
В Брянске годовалая девочка погибла в бассейне
Политика
КСУ собирается лишить Януковича звания президента
Киев намерен лишить Виктора Януковича звания президента.
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Политика
Евросоюз разрешил отложить Brexit
Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.
Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Кино
В Риме состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
Авто
Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы
Здорово, что дизайнеры современных автомобилей по-прежнему позволяют себе эти маленькие, но приятные для будущих владельцев «шалости».