Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п.— с 7,0% до 6,5% годовых. Регулятор снижает ставку уже в четвертый раз в 2019 году. Напомним, последнее снижение ключевой ставки произошло 6 сентября.

ЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз за год

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

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Общество Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин в свою очередь сообщил, что ведомство работает с телецентром по вопросу недопущения перебоев в телевещании, передает ТАСС.

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Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

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Армия и оружие В США представлен план захвата НАТО Калининградской области Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Политика Евросоюз разрешил отложить Brexit Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.

Экономика Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.