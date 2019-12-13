Экономика

РБКРБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Ведомости15:13

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Банк России обозначил потенциал снижения ключевой ставки в 2020 году

ПРАЙМ13 декабря в 13:47

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд

Forbes13 декабря в 05:30

Отставка процента

Российская газета10:30
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Происшествия

Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения

Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Политика

Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб

Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
РИА Новости 14:35
Энергетика

Украинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
РЕН ТВ вчера в 16:28
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru 10:38
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия 13:41
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
МедиаПоток 13 декабря в 07:31
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
Известия 14:18
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

Ореанда-Новости 05:54
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
Наука

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.
РИА Новости 13 декабря в 05:02
Общество

Путин осмотрел грузовики нового поколения на заводе «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин посетил завод автоконцерна «КамАЗ», который в этом году отмечает 50-летие.
RT на русском 13 декабря в 16:28
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж

Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
ИнфоСМИ 11:55
Экономика

Пенсионерам рассказали о малоизвестной крупной ЕДВ

Российским пенсионерам рассказали о единовременной денежной выплате (ЕДВ), о которой знают не многие пожилые граждане.
Primpress.ru 04:00
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Lenta.ru 14:19
Наука

NASA сообщило об электронах-убийцах в радиационных полюсах Земли

OAnews 03:36
Армия и оружие

Вашингтон использует курдских экстремистов для охраны нефтяных вышек

Собеседник издания напомнил, что Соединенные Штаты «приручили» курдских террористов, дав им «жирный кусок Заевфратья и несколько нефтяных вышек».
ФАН вчера в 11:50
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru вчера в 16:09
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Спорт

Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
News.ru 08:15
Космос

OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска

Первая партия британских спутников связи OneWeb, которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.
РИА Новости 06:09
Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
News.ru 04:55
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары

На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
MedikForum.ru 13:58
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»

Матч ТВ 10:59
Происшествия

На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи

Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.
Интерфакс 03:01
Происшествия

Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Коммерсантъ 13 декабря в 17:23
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