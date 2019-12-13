Экономика

РБКРБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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РИА Новости вчера в 16:47
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В составе победителей гол забил Валерий Ничушкин. Российский форвард забросил третью шайбу в четырех последних играх.
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Минюст РФ хочет изменить правила взыскания долгов

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Судя по патентным фото, новый логотип Kia будет выполнен с использованием двух базовых цветов - красного и чёрного.
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В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек

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Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Как работают Яндекс.Новости?
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