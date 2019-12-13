Экономика
РБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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Общество
Туристам запретили ввозить в Европу овощи и фрукты
С 14 декабря 2019 года без фитосанитарного сертификата туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного овоща или фрукта.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Армия и оружие
КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ
В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане штата Луизиана США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки, документ утвердила мэр Латоя Кантрелл.
Шоу-бизнес
Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Хоккей
Ничушкин забил гол в победном матче «Колорадо» против «Нью-Джерси»
В составе победителей гол забил Валерий Ничушкин. Российский форвард забросил третью шайбу в четырех последних играх.
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Общество
Около четверти школ в России запретили мобильные телефоны в классах
Более 10 тыс. российских школ запретили использование сотовых телефонов на занятиях, рассказала глава Минпросвещения Ольга Васильева «Российской газете».
Общество
Минюст РФ хочет изменить правила взыскания долгов
Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект закона, в котором предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан.
Авто
Kia запатентовала новый фирменный логотип
Судя по патентным фото, новый логотип Kia будет выполнен с использованием двух базовых цветов - красного и чёрного.
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве до утра воскресенья, 15 декабря.
Происшествия
В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек
Автобус на трассе Пермь - Екатеринбург съехал с трассы и перевернулся, семь человек доставлены в больницу, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Культура
Лещенко объяснился насчёт мата в шоу Галкина
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Политика
Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Футбол
Лэмпард: у меня будут проблемы, если попрошу купить Месси или Роналду
Если попрошу купить Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду или Лионеля Месси, у меня, вероятно, будут проблемы.
Политика
ЛНР потребовала от Киева согласования поправок в конституцию
Луганская народная республика требует от Киева согласовать с Донбассом (ДНР и ЛНР) поправки в конституцию Украины.
Автоспорт
Руководители команд проголосовали за Хэмилтона
Общество
В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией
Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
Футбол
«Я должен был сказать Уле правду». Лингард раскрыл семейную драму, с которой связан его спад
После очередного упрека от главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера форвард Джесси Лингард решил рассказать правду: он долго нес бремя семейного беспокойства и несчастья.
Общество
Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя
Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.