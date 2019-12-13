Экономика
РБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ: на 9 декабря годовой рост цен при таргете в 4% замедлился до 3,4% с 3,5% в ноябре. Регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года — с 3,2–3,7% до 2,9–3,2%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5–4%.
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Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Экономика
Россиянам пообещали до 120 тысяч рублей за участие в новой системе накопительных пенсий
После внедрения новой системы накопительных пенсий — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — россияне смогут оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей.
Общество
Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
Политика
Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету
Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Политика
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Общество
Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем
Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 245
Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над американцем Юрайей Фейбером в бою в рамках легкого дивизиона UFC 245.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Здоровье
Врачи рассказали, кому противопоказана картошка и помидоры
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы
Соединенные Штаты рассматривают свое присутствие на военных базах в Турции как «символ многолетней приверженности сотрудничества по НАТО».
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Происшествия
Под Новосибирском загорелся склад с пухом
«В селе Довольное на улице Рабочей происходит интенсивное горение по всей площади склада по хранению пуха», — рассказали в ведомстве.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Культура
В Париже умерла актриса Анна Карина
Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
Спорт
Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Общество
Mail.Ru Group запустит новый видеохостинг в 2020 году
Интернет-холдинг Mail.Ru Group планирует запустить новый видеохостинг в 2020 году, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев.
Общество
Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году
Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.
Экономика
Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Общество
Овнов ждёт эмоциональная встряска, а у Водолеев изменится личная жизнь
Первоисточник публикует гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник. Овен День эмоциональных потрясений.
Армия и оружие
КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ
Футбол
В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен из-за действий фанатов.
Армия и оружие
Головной корвет «Гремящий» завершил испытания в Белом море
В воскресенье пресс-служба Северного флота распространила сообщение о завершении серии испытаний в Белом море головного корвета «Гремящий».
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Экономика
Госдума выступила против отмены транспортного налога
Против отмены транспортного налога выступило и правительство РФ, сославшись на последующее падение доходов, что вынудить существенно увеличить акцизы на топливо.