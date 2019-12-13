Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ: на 9 декабря годовой рост цен при таргете в 4% замедлился до 3,4% с 3,5% в ноябре. Регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года — с 3,2–3,7% до 2,9–3,2%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5–4%.

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Общество Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).

Общество Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.

Единоборства Петр Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 245 Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над американцем Юрайей Фейбером в бою в рамках легкого дивизиона UFC 245.

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Происшествия Под Новосибирском загорелся склад с пухом «В селе Довольное на улице Рабочей происходит интенсивное горение по всей площади склада по хранению пуха», — рассказали в ведомстве.

Общество В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

Культура В Париже умерла актриса Анна Карина Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.

Общество Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.

Экономика Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.