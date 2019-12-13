Экономика

РБКРБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ: на 9 декабря годовой рост цен при таргете в 4% замедлился до 3,4% с 3,5% в ноябре. Регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года — с 3,2–3,7% до 2,9–3,2%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5–4%.
Читать в источнике
Комментировать551

Подробнее о событии

Ставки падают. Какие льготы получат заёмщики от банков в 2020 году

Life.ru16:40

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Ведомости15:13

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Накануне.Ru13 декабря в 05:49

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

ТАСС13 декабря в 06:54

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новостивчера в 00:00

Ключевая ставка снижена до 6,25%

Гарант13 декабря в 05:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru 20:55
Экономика

Россиянам пообещали до 120 тысяч рублей за участие в новой системе накопительных пенсий

После внедрения новой системы накопительных пенсий — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — россияне смогут оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей.
URA.Ru 20:33
Общество

Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
RT на русском 20:13
Происшествия

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

Коммерсантъ 17:55
Шоу-бизнес

Бузова выгнала претендентов на своё сердце из проекта «План Б»

SM News 22:08
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Политика

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан 08:16
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Общество

Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем

Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Алтапресс 20:06
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 245

Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над американцем Юрайей Фейбером в бою в рамках легкого дивизиона UFC 245.
Metaratings 00:53
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Здоровье

Врачи рассказали, кому противопоказана картошка и помидоры

ToDay News Ufa 07:24
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

Соединенные Штаты рассматривают свое присутствие на военных базах в Турции как «символ многолетней приверженности сотрудничества по НАТО».
РБК 20:25
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

BFM.ru 10:38
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Происшествия

Под Новосибирском загорелся склад с пухом

«В селе Довольное на улице Рабочей происходит интенсивное горение по всей площади склада по хранению пуха», — рассказали в ведомстве.
RT на русском 12:31
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском 21:51
Культура

В Париже умерла актриса Анна Карина

Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
Bimru.ru 09:49
Спорт

Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
News.ru 08:15
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Общество

Mail.Ru Group запустит новый видеохостинг в 2020 году

Интернет-холдинг Mail.Ru Group планирует запустить новый видеохостинг в 2020 году, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев.
Коммерсантъ 19:50
Общество

Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году

Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.
Российская газета 22:00
Экономика

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Известия вчера в 13:33
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Общество

Овнов ждёт эмоциональная встряска, а у Водолеев изменится личная жизнь

Первоисточник публикует гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник. Овен День эмоциональных потрясений.
Первоисточник 10:00
Армия и оружие

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

Коммерсантъ вчера в 03:37
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен из-за действий фанатов.
Известия 21:12
Армия и оружие

Головной корвет «Гремящий» завершил испытания в Белом море

В воскресенье пресс-служба Северного флота распространила сообщение о завершении серии испытаний в Белом море головного корвета «Гремящий».
Военное дело 12:47
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском вчера в 03:28
Экономика

Госдума выступила против отмены транспортного налога

Против отмены транспортного налога выступило и правительство РФ, сославшись на последующее падение доходов, что вынудить существенно увеличить акцизы на топливо.
За рулем 13 декабря в 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное