Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ: на 9 декабря годовой рост цен при таргете в 4% замедлился до 3,4% с 3,5% в ноябре. Регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года — с 3,2–3,7% до 2,9–3,2%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5–4%.

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

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Политика Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев Турция может обвинить Соединенные Штаты в уничтожении индейцев Северной Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи.