Экономика
РБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ: на 9 декабря годовой рост цен при таргете в 4% замедлился до 3,4% с 3,5% в ноябре. Регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года — с 3,2–3,7% до 2,9–3,2%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5–4%.
Читать в источнике
Оценить552
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых
Эхо Москвы13 декабря в 10:05
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Единоборства
Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245
Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Политика
В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Фигурное катание
Тутберидзе опубликовала стихотворение после конфликта с Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднозначно отреагировала на слова Евгения Плющенко, который раскритиковал специалиста.
Общество
В Mail.Ru назвали сроки выпуска «умной» колонки с Марусей
Как стало известно журналистам «РБК», умная колонка с голосовым помощником «Маруся» появится в продаже в первом квартале 2020 года.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская приняла ванну прямо во время шоу Малахова
Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались.
Происшествия
Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста
Политика
Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Наука
Обнаружены структуры веществ для борьбы с астмой
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Гаджеты
В России начинаются продажи самого крутого смартфона Xiaomi 2019 года
Завтра, 16 декабря, в России стартуют продажи смартфона Xiaomi Mi Note 10.
Теннис
Более 100 теннисистов подозреваются в участии в договорных матчах
Теннисист из топ-30 рейтинга Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP) подозревается в участии в договорных матчах, сообщает Die Welt.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Экономика
ВТБ покупает еще один актив на рынке зерна
Переговоры идут с группой ВТБ, которая контролирует крупнейшего в России железнодорожного зернового оператора – «Русагротранс», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам переговоров.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены
Ведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева.
Космос
Неисправный туалет на МКС починили
Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.
Шоу-бизнес
В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
Политика
С Нового года украинцам обещают работу в Германии. «Страна», Украина
С 1 января 2020 года заработает закон, упрощающий трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза.
Общество
Ученые рассказали о смертельной опасности дневного сна
Политика
Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб
Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
Политика
Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев
Турция может обвинить Соединенные Штаты в уничтожении индейцев Северной Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Культура
Третьяковская галерея запустила образовательный онлайн-проект «Лаврус»
Третьяковская галерея запустила свой первый образовательный онлайн-проект «Лаврус» по истории отечественной живописи, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Настя Каменских скопировала образ Лилу из «Пятого элемента»
В своем Instagram артистка поделилась видео, на котором она танцует в образе главной героини нашумевшей картины «Пятый элемент».
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865
В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.