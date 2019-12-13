Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Происшествия Пьяный киевский полицейских вызвал на подмогу влиятельного генерала В Киеве полицейские задержали предположительно пьяного сотрудника полиции, который обратился за помощью к своему влиятельному другу из киевской полиции.

Политика Песков назвал Россию островком стабильности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.

Политика Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.

Единоборства Штырков потерпел первое поражение в карьере В Екатеринбурге на шоу RCC 7 российский боец Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение удушающим приёмом во втором раунде от опытного швейцарца Ясубея Эномото.

Общество Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Общество Facebook запустит программу против дезинформации на Украине Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.

Общество Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве Украинские министры, которые до назначения в правительство страны работали в частном секторе, жалуются на низкую зарплату чиновника и возникшие сложности с содержанием своих семей.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».

Политика Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.