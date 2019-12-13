Экономика
РБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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Футбол
Малком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»
Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых.
Происшествия
Пьяный киевский полицейских вызвал на подмогу влиятельного генерала
В Киеве полицейские задержали предположительно пьяного сотрудника полиции, который обратился за помощью к своему влиятельному другу из киевской полиции.
Футбол
Слуцкий заявил, что никогда в жизни не возглавит «Спартак»
Бывший главный тренер московского ЦСКА и голландского "Витесса" Леонид Слуцкий заявил о том, что никогда в жизни не возглавит столичный "Спартак".
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Футбол
«Лейпциг» в гостях разгромил «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Футболисты "Лейпцига" разгромили на выезде "Фортуну" в матче 15-го тура чемпионата Германии и поднялись на первое место в таблице бундеслиги.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Единоборства
Штырков потерпел первое поражение в карьере
В Екатеринбурге на шоу RCC 7 российский боец Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение удушающим приёмом во втором раунде от опытного швейцарца Ясубея Эномото.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Общество
Facebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Общество
ЗАГС Москвы назвал самые редкие имена новорожденных за два месяца
Помимо Весны и Джульетты, в октябре и ноябре детей называли и другими редкими именами.
Общество
Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве
Украинские министры, которые до назначения в правительство страны работали в частном секторе, жалуются на низкую зарплату чиновника и возникшие сложности с содержанием своих семей.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет
Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Здоровье
Врачи назвали причину образования камней в почках
Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Гаджеты
В России появился гибрид кнопочного телефона и смартфона Nobby 240 LTE
Российский бренд Nobby вывел на рынок гибрид смартфона и кнопочного устройства Nobby 240 LTE.
Происшествия
В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Туалет на американском сегменте Международной космической станции снова не работает.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Авто
«Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-версию
Весной этого года компания Mitsubishi представила на рынке "прощальную" версию легендарного внедорожника Pajero.
Происшествия
Строитель погиб в аэропорту Уфы при падении с высоты
Строитель погиб при падении с третьего этажа строящегося здания аэропорта Уфы.
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.