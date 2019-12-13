Экономика

РБКРБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости00:00

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47

13 декабря. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ruвчера в 13:00

Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Эхо Москвывчера в 06:32

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русскомвчера в 12:48

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

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Футболисты "Лейпцига" разгромили на выезде "Фортуну" в матче 15-го тура чемпионата Германии и поднялись на первое место в таблице бундеслиги.
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Авторы PUBG анонсировали новую игру

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Туалет на американском сегменте Международной космической станции снова не работает.
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Строитель погиб при падении с третьего этажа строящегося здания аэропорта Уфы.
РБК 15:10
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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