Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБанк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»

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Рубль старается закрепить успех

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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Накануне.Ru13 декабря в 05:49

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости14 декабря в 00:00

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

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Ключевая ставка снижена до 6,25%

Гарант13 декабря в 05:32
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Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Политика

В Турции заявили о готовности приобрести у США ЗРК Patriot

ТАСС 14 декабря в 21:36
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена

По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.
РБК 01:53
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 14 декабря в 18:55
Футбол

Хавбек тульского «Арсенала» поборолся за «Кубок друзей Глушакова»

Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Ломовицкий принял участие в «Кубке друзей Глушакова».
Тульские новости 14 декабря в 14:22
Футбол

Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

РИА Новости 00:50
Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
RT на русском вчера в 23:18
Общество

Названа доля поддерживающих закон о домашнем насилии россиян

Больше половины россиян (70 процентов) считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, 7 процентам подобный закон не нужен.
Lenta.ru 01:29
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Газета.Ru вчера в 23:17
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Здоровье

Врачи рассказали, кому противопоказаны картошка и помидоры

ToDay News Ufa вчера в 07:24
Политика

В США опубликован рейтинг самых могущественных стран

В списке "лучших" стран РФ поднялась на две позиции. Второе место в рейтинге "самых могущественных" стран мира заняла Российская Федерация.
Газета.Ru 01:46
Экономика

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Коммерсантъ 00:38
Происшествия

Петербургский суд рассмотрит жалобу историка Соколова на свой арест

Изначально суд планировал рассмотреть жалобу 5 декабря, но в этот день у адвоката историка были другие дела в Москве и защитник попросил перенести заседание.
Российская газета 01:17
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Экономика

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Разместить деньги через «Сберкредо» может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет.
Ведомости вчера в 16:04
Единоборства

Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру

FightTime.ru вчера в 12:19
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

Популярная механика 10 декабря в 19:02
Происшествия

Макс Корж прокомментировал произошедшие на концерте в Перми инциденты

Белорусский исполнитель Макс Корж прокомментировал произошедший пожар, драку и ДТП на его концерте в Перми.
Газета.Ru вчера в 11:06
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Хоккей

Россия обыграла Финляндию, став второй на домашнем этапе Евротура

Сборная России по хоккею одержала «сухую» победу над Финляндией в заключительном матче домашнего этапа Евротура.
Матч ТВ вчера в 10:24
Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия 13 декабря в 04:28
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 14 декабря в 01:12
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