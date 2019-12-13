Экономика

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финанс16:01

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русскомвчера в 12:48

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:06

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ruвчера в 05:35

Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд

Forbesвчера в 05:30

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ruвчера в 13:00

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47
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Армия и оружие

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

РБК 19:08
Общество

На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Коммерсантъ 19:55
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Приморье

В автобусе ехало шесть человек, в машине - трое. В результате ДТП два человека в автомобиле скончались, один пострадал.
Известия 21:32
Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова частью Японии

На переговорах с Москвой японской стороне следует обозначить весь Курильский архипелаг своим, и таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил, заявил лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.
Известия 21:47
Политика

В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.
РИА Новости 22:01
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Политика

В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Известия 21:04
Общество

Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Коммерсантъ 21:51
Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
RT на русском 21:40
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Тампу», Кузнецов, Орлов и Кучеров набрали по одному очку

Российские хоккеисты гостевой команды Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, а голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.
Вести.Ru 21:55
Общество

Десятки тысяч сторонников «сардин» вышли с протестом в Риме

До 40 тыс. человек, по данным полиции, вышли в субботу на протесты, организованные массовым движением под названием «cардины».
РБК 21:30
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 18:55
Армия и оружие

В Сирии неизвестные боевики атаковали позиции САА в провинции Даръа

NewInform 05:46
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости 19:13
Кино

Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»

Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Экспресс газета вчера в 15:49
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Кино

На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
РИА Новости 06:10
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru вчера в 17:35
Гаджеты

Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86

Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
Игромания.ру вчера в 02:16
Происшествия

Дом на несколько семей горит в Поронайске

Пожар в Поронайске произошел сегодня, 15 декабря, в двенадцатом часу дня. На улице Советской загорелся дом на несколько семей.
АСТВ 20:51
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Lenta.ru 16:59
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
РБК 16:15
Гаджеты

Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже

Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
3DNews 16:40
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости 06:38
Политика

Переговоры по климату на саммите ООН продлены из-за разногласий

Саммит ООН должен был завершиться 13 декабря, однако из-за разногласий сторон переговоры по климату были продлены сначала до 14, а теперь до 15 декабря.
Газета.Ru 21:04
Космос

В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»

Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:32
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Технологии

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G

Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
CNews 12 декабря в 02:21
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 00:42
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