Экономика
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Общество
На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»
На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Приморье
В автобусе ехало шесть человек, в машине - трое. В результате ДТП два человека в автомобиле скончались, один пострадал.
Политика
В Токио предложили объявить все Курильские острова частью Японии
На переговорах с Москвой японской стороне следует обозначить весь Курильский архипелаг своим, и таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил, заявил лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.
Политика
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Политика
В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса
Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Общество
Россияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Тампу», Кузнецов, Орлов и Кучеров набрали по одному очку
Российские хоккеисты гостевой команды Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, а голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.
Общество
Десятки тысяч сторонников «сардин» вышли с протестом в Риме
До 40 тыс. человек, по данным полиции, вышли в субботу на протесты, организованные массовым движением под названием «cардины».
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Кино
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Гаджеты
Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86
Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
Происшествия
Дом на несколько семей горит в Поронайске
Пожар в Поронайске произошел сегодня, 15 декабря, в двенадцатом часу дня. На улице Советской загорелся дом на несколько семей.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Политика
Турция запросила у США покупку Patriot
США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже
Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Политика
Переговоры по климату на саммите ООН продлены из-за разногласий
Саммит ООН должен был завершиться 13 декабря, однако из-за разногласий сторон переговоры по климату были продлены сначала до 14, а теперь до 15 декабря.
Космос
В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»
Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Технологии
МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G
Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).