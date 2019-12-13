Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Приморье В автобусе ехало шесть человек, в машине - трое. В результате ДТП два человека в автомобиле скончались, один пострадал.

Политика В Токио предложили объявить все Курильские острова частью Японии На переговорах с Москвой японской стороне следует обозначить весь Курильский архипелаг своим, и таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил, заявил лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

Политика Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.

Политика В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.

Общество Россияне стали покупать более дорогие смартфоны «Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Тампу», Кузнецов, Орлов и Кучеров набрали по одному очку Российские хоккеисты гостевой команды Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, а голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Кино На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка» Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.

Происшествия Дом на несколько семей горит в Поронайске Пожар в Поронайске произошел сегодня, 15 декабря, в двенадцатом часу дня. На улице Советской загорелся дом на несколько семей.

Политика Турция запросила у США покупку Patriot США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.

Политика Переговоры по климату на саммите ООН продлены из-за разногласий Саммит ООН должен был завершиться 13 декабря, однако из-за разногласий сторон переговоры по климату были продлены сначала до 14, а теперь до 15 декабря.

Космос В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары» Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.