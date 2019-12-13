Экономика
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Гаджеты
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Политика
CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа
Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Фигурное катание
Медведева вступилась за Туктамышеву после скандального промо-ролика
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15
Число пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург возросло до 15.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Общество
В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации
Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
Общество
«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке
Происшествия
В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой
"Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
Происшествия
Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали
Пожар в Санкт-Петербурге, где в пятницу вечером загорелся ангар на площади 2,2 тыс. кв. м, ликвидирован.
Армия и оружие
Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям
Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Происшествия
У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег
Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Биатлон
Россиянка Миронова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону
Происшествия
В тюменском наркодиспансере произошел пожар
Общество
Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров
Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Футбол
РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
Культура
Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина
Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Гаджеты
MSI представила карты Radeon RX 5500 XT
Компания MSI представила новые карты AMD Radeon RX 5500 XT линеек Gaming и Mech.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Политика
Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко отправлен в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Технологии
«Яндекс» обеспокоен конфликтом Rambler и Nginx
По заявлению Rambler, программа Nginx была создана ее сотрудниками в рабочее время, и поэтому должна принадлежать Rambler Преследования за открытый код – очень плохой сигнал сообществу программистов.
Происшествия
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.