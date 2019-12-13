Экономика

РБКРБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ: на 9 декабря годовой рост цен при таргете в 4% замедлился до 3,4% с 3,5% в ноябре. Регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года — с 3,2–3,7% до 2,9–3,2%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5–4%.
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Ставки падают. Какие льготы получат заёмщики от банков в 2020 году

Life.ru16:40

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Ведомости15:13

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Эхо Москвы13 декабря в 06:32

Отставка процента

Российская газета10:30

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47
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Армия и оружие

В РВСН сообщили о планах США испытать две запрещённых ДРСМД ракеты

«До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1 тыс. км и ещё одну с дальностью более 3 тыс. км. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
RT на русском 16:45
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия 15:47
Политика

Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от экс-директора ФБР Джеймса Коми за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.
РИА Новости 17:29
Политика

Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям

Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа.
ТАСС 17:42
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
Политика

В Эстонии раскритиковали Финляндию за бывшую продавщицу на посту премьера

Назначение бывшей продавщицы и помощницы в пекарне - 34-летней Санны Марин - на пост премьера Финляндии является «исторической местью красных белым».
Ридус 16:29
Технологии

«Яндекс» разработал прототип лидара для беспилотников, который на 50% дешевле аналогов

"Яндекс" разработал прототип и начал тестирование лидара - самого дорого сенсора, имеющегося в беспилотных автомобилях.
ТАСС 16:14
Политика

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 14:13
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что ранее сообщалось о выступлении Софии Ротару на «Песне года» в Москве.
ToDay News Ufa 08:17
Политика

Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Газета.Ru 17:15
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Общество

Исследование показало, сколько россияне тратят на еду

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
РИА Новости 16:19
Культура

Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»

Во время концерта бывшие коллеги спели президенту песню про "посадки".
РЕН ТВ 17:39
Экономика

ЕБРР назвал условия для наращивания инвестиций в Белоруссии

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Александр Пивоварский считает, что для увеличения ежегодных инвестиций в Белоруссии необходима реализация трансформационных проектов в госсекторе.
Известия 15:01
Происшествия

В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

РИА Новости 15:27
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Происшествия

Летевший из Москвы в Сургут самолёт вернулся в аэропорт из-за трещины

RT на русском 17:02
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Режиссер Баз Лурман, известный своими проектами «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж!» и «Велики Гэтсби», решил взяться за экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
SM News 13 декабря в 06:21
Армия и оружие

Информационные войска Украины: структура, состав, деятельность

Структура украинских центров ИПСО Стандартная структура украинских центров ИПсО включает в себя: — аналитический отдел; — отдел наблюдения и специальных действий (в составе группы информационного обеспечения и группы специальных действий); — отделение печатной пропаганды; — отделение информационно-компьютерных технологий; — отделение телекоммуникационных сетей.
Новостной фронт 06:51
Политика

«Северный поток-2»: Германия пришла в ярость из-за действий США

В Германии действия американских законодателей назвали прямой атакой на Евросоюз.
Вести.Ru 12:20
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета вчера в 22:00
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru 14:49
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

Собака.ru 06:54
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Политика

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
Известия 15:32
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
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