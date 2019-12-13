Экономика
РБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ: на 9 декабря годовой рост цен при таргете в 4% замедлился до 3,4% с 3,5% в ноябре. Регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года — с 3,2–3,7% до 2,9–3,2%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5–4%.
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Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых
Эхо Москвы13 декабря в 06:32
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Армия и оружие
В РВСН сообщили о планах США испытать две запрещённых ДРСМД ракеты
«До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1 тыс. км и ещё одну с дальностью более 3 тыс. км. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Политика
Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку
Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от экс-директора ФБР Джеймса Коми за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.
Политика
Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям
Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Политика
В Эстонии раскритиковали Финляндию за бывшую продавщицу на посту премьера
Назначение бывшей продавщицы и помощницы в пекарне - 34-летней Санны Марин - на пост премьера Финляндии является «исторической местью красных белым».
Технологии
«Яндекс» разработал прототип лидара для беспилотников, который на 50% дешевле аналогов
"Яндекс" разработал прототип и начал тестирование лидара - самого дорого сенсора, имеющегося в беспилотных автомобилях.
Политика
В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что ранее сообщалось о выступлении Софии Ротару на «Песне года» в Москве.
Политика
Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ
На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Экономика
FESCO планирует продать зерновой бизнес
Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Общество
Исследование показало, сколько россияне тратят на еду
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
Культура
Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»
Во время концерта бывшие коллеги спели президенту песню про "посадки".
Экономика
ЕБРР назвал условия для наращивания инвестиций в Белоруссии
Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Александр Пивоварский считает, что для увеличения ежегодных инвестиций в Белоруссии необходима реализация трансформационных проектов в госсекторе.
Футбол
В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Происшествия
Летевший из Москвы в Сургут самолёт вернулся в аэропорт из-за трещины
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Кино
Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»
Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Режиссер Баз Лурман, известный своими проектами «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж!» и «Велики Гэтсби», решил взяться за экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
Армия и оружие
Информационные войска Украины: структура, состав, деятельность
Структура украинских центров ИПСО Стандартная структура украинских центров ИПсО включает в себя: — аналитический отдел; — отдел наблюдения и специальных действий (в составе группы информационного обеспечения и группы специальных действий); — отделение печатной пропаганды; — отделение информационно-компьютерных технологий; — отделение телекоммуникационных сетей.
Политика
«Северный поток-2»: Германия пришла в ярость из-за действий США
В Германии действия американских законодателей назвали прямой атакой на Евросоюз.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Политика
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).