Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

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