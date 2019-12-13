Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

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Банк России обозначил потенциал снижения ключевой ставки в 2020 году

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ruвчера в 05:35

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47
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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
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В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
РИА Новости 13:35
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
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110km.ru 09:26
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Американская балерина обвинила Большой театр в расизме

Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
BFM.ru 12 декабря в 18:14
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Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры

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XX Международный зимний фестиваль "Площадь искусств" в Санкт-Петербурге получил приветствие от президента России Владимира Путина.
РЕН ТВ 12:46
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«Наполи» потерпел поражение в первом матче под руководством Гаттузо

RT на русском 15:57
Авто

В России анонсировали предновогодние скидки на автомобили

Автодилеры России объявили о предновогодних скидках.
32CARS.ru вчера в 01:57
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В США намерены объявить о выводе трети своих военных из Афганистана

Дональд Трамп намерен вывести треть своих военных из Афганистана.
Комсомольская правда 17:49
Наука

Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной

Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Ugpressa.ru вчера в 06:21
Происшествия

Экс-прокурор Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

Как следует из материалов следствия, Швецова в августе 2012 года обратилась в Мосве к главарю преступной группировки уроженцу Грузии Аслану Гагиеву с «заказом» на убийство следователя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Александра Леонова.
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Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Общество

Минюст хочет изменить правила взыскания долгов

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности", - считают в Минюсте.
Газета.Ru 05:33
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 11:07
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Moi-portal.ru вчера в 04:40
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Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
РИА Новости 12:20
Происшествия

Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
Регион online 09:37
Происшествия

В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками

По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
РБК 07:08
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
Технологии

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
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Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Экономика

«Силовые машины» выиграли субсидию для создания мощных газовых турбин

"Силовые машины" выиграли конкурс на получение субсидии для создания мощных газовых турбин, сообщил Минпромторг.
Вести.Финанс вчера в 05:01
Футбол

«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге

«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
RT на русском 15:28
Армия и оружие

Корейский истребитель F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

Издание Defence Blog опубликовало рекламный ролик военно-воздушных сил южнокорейской республики, в котором истребитель F-35A Lightning II наносит удар по северокорейской межконтинентальной ракете и пусковой установке Hwasong-14.
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Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру вчера в 10:13
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
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Общество

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РИА Новости 05:55
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков

За Рыбакова проголосовали 69 человек, Шлосберг получил 40 голосов, Слабунова - 19, Виноградов - 2, Новиков - 2. Рыбаков на посту председателя партии сменил Слабунову, которая занимала эту должность с 2015 года.
РИА Новости 17:30
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