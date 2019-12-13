Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
Фигурное катание
Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры
Культура
Путин поприветствовал организаторов фестиваля «Площадь искусств»
XX Международный зимний фестиваль "Площадь искусств" в Санкт-Петербурге получил приветствие от президента России Владимира Путина.
Футбол
«Наполи» потерпел поражение в первом матче под руководством Гаттузо
Авто
В России анонсировали предновогодние скидки на автомобили
Автодилеры России объявили о предновогодних скидках.
Политика
В США намерены объявить о выводе трети своих военных из Афганистана
Дональд Трамп намерен вывести треть своих военных из Афганистана.
Наука
Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной
Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Происшествия
Экс-прокурор Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве
Как следует из материалов следствия, Швецова в августе 2012 года обратилась в Мосве к главарю преступной группировки уроженцу Грузии Аслану Гагиеву с «заказом» на убийство следователя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Александра Леонова.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Общество
Минюст хочет изменить правила взыскания долгов
"Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности", - считают в Минюсте.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Единоборства
Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
Происшествия
Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова
Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
Происшествия
В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками
По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
Технологии
В России обнаружен новый вид кражи персональных данных
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Экономика
«Силовые машины» выиграли субсидию для создания мощных газовых турбин
"Силовые машины" выиграли конкурс на получение субсидии для создания мощных газовых турбин, сообщил Минпромторг.
Футбол
«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге
«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
Армия и оружие
Корейский истребитель F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Издание Defence Blog опубликовало рекламный ролик военно-воздушных сил южнокорейской республики, в котором истребитель F-35A Lightning II наносит удар по северокорейской межконтинентальной ракете и пусковой установке Hwasong-14.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Общество
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков
За Рыбакова проголосовали 69 человек, Шлосберг получил 40 голосов, Слабунова - 19, Виноградов - 2, Новиков - 2. Рыбаков на посту председателя партии сменил Слабунову, которая занимала эту должность с 2015 года.