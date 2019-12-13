Экономика
Lenta.ruБанк России снизил ключевую ставку
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора. В Банке России объяснили такое решение тем, что снижение инфляции проходит быстрее, чем ожидалось, а повышение темпов роста экономики пока нельзя назвать устойчивым.
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Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Общество
Наумов день отмечают по народному календарю 14 декабря
Из библейских книг можно узнать, что святой Наум стал одним из 12 малых пророков. Он родился в VII веке в Галилеи (село Елкоша).
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Происшествия
Похититель украл диски с данными 29 тыс. сотрудников Facebook
Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании.
Политика
Посол России сравнил политику США в КНДР со «слоном в посудной лавке»
Мацегора отметил, что у России и США есть общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, однако, по его мнению, Вашингтон, ведя санкционную политику в отношении КНДР, действует против собственных интересов.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла канадцам на Мировом кубке вызова
Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Общество
«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке
Здоровье
Медики рассказали, какая еда образует камни в почках
Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
Политика
Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ
Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Наука
Выявлены вызывающие бессонницу продукты
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»
Экономика
Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Экономика
С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда
Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Энергетика
Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Происшествия
Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Здоровье
Три главных правила здоровья и долголетия назвал врач
Всплески высокоинтенсивных упражнений, жаркие и холодные температуры и голодание немного напрягают тело, стимулируя то, что некоторые люди сейчас называют генами долголетия, утверждает врач.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.