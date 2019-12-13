Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанк России снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора. В Банке России объяснили такое решение тем, что снижение инфляции проходит быстрее, чем ожидалось, а повышение темпов роста экономики пока нельзя назвать устойчивым.
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Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
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Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
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Наумов день отмечают по народному календарю 14 декабря

Из библейских книг можно узнать, что святой Наум стал одним из 12 малых пророков. Он родился в VII веке в Галилеи (село Елкоша).
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Происшествия

Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

РИА Новости вчера в 10:03
Происшествия

В Свердловской области пассажирский автобус вылетел в кювет

Вести.Ru 00:29
Происшествия

Похититель украл диски с данными 29 тыс. сотрудников Facebook

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании.
REGNUM 00:44
Политика

Посол России сравнил политику США в КНДР со «слоном в посудной лавке»

Мацегора отметил, что у России и США есть общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, однако, по его мнению, Вашингтон, ведя санкционную политику в отношении КНДР, действует против собственных интересов.
РБК 00:36
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла канадцам на Мировом кубке вызова

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".
РИА Новости 12 декабря в 00:16
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество

«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке

Lenta.ru вчера в 19:28
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Медики рассказали, какая еда образует камни в почках

Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
ToDay News Ufa вчера в 11:16
Политика

Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ

Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Car.ru вчера в 13:25
Наука

Выявлены вызывающие бессонницу продукты

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Lenta.ru вчера в 22:45
Происшествия

ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты.
РБК вчера в 06:57
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Экономика

Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД

Ведомости вчера в 09:03
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс 12 декабря в 03:01
Экономика

С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда

Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
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Энергетика

Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Центр энергетической экспертизы 11 декабря в 03:30
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК вчера в 07:00
Происшествия

Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве

Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Известия вчера в 12:52
Здоровье

Три главных правила здоровья и долголетия назвал врач

Всплески высокоинтенсивных упражнений, жаркие и холодные температуры и голодание немного напрягают тело, стимулируя то, что некоторые люди сейчас называют генами долголетия, утверждает врач.
Волгоградская правда 00:07
Космос

Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11 декабря в 11:41
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
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