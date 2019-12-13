Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Общество В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.

Политика Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Политика Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.

Общество Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Игры Новую консоль Xbox Series X показали на официальном видео Что касается других деталей, то известно, что вычислительная мощность модели достигает 12 терафлопс, она позволяет поставить на паузу сразу несколько игр, а ее процессор в 4 раза мощнее чем у Xbox One X. Над проектами для новой консоли в настоящее время работают 15 студий.

Общество Асфальт поверх снега уложили в Башкирии В сети появилось видео, как в городе Стерлитамак в Башкирии работники дорожной службы начали укладывать асфальт поверх выпавшего снега.

Хоккей Голкипер сборной Финляндии забил гол в матче со Швецией Голкипер сборной Финляндии Франс Туохимаа забил гол в матче со Швецией (5:1) во втором туре второго этапа Еврохоккейтура Кубка Первого канала в Москве.

Политика Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.

Происшествия Умер отец «керченского стрелка» Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.