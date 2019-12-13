Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко закатил истерику против рождения брата
Сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко закатил родителям истерику из-за их желания родить еще одного малыша, сообщает «Экспресс газета».
Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Политика
Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата
Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.
Финансы
Эксперт предрек рост курса доллара до 50 гривен
Уже в следующем году доллар может достичь отметки в 30 или даже 50 гривен.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Культура
Победитель «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой
Участник капитал-шоу "Поле чудес" стал победителем благодаря тому, что отгадал слово с шибкой.
Культура
Винокур высказался о мате Лещенко в шоу Галкина
Как писал NEWS.ru, Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Игры
Новую консоль Xbox Series X показали на официальном видео
Что касается других деталей, то известно, что вычислительная мощность модели достигает 12 терафлопс, она позволяет поставить на паузу сразу несколько игр, а ее процессор в 4 раза мощнее чем у Xbox One X. Над проектами для новой консоли в настоящее время работают 15 студий.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Биатлон
Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Общество
Асфальт поверх снега уложили в Башкирии
В сети появилось видео, как в городе Стерлитамак в Башкирии работники дорожной службы начали укладывать асфальт поверх выпавшего снега.
Хоккей
Голкипер сборной Финляндии забил гол в матче со Швецией
Голкипер сборной Финляндии Франс Туохимаа забил гол в матче со Швецией (5:1) во втором туре второго этапа Еврохоккейтура Кубка Первого канала в Москве.
Политика
Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка»
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Наука
Энтомологи определили любимый цвет мухи цеце
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Кино
Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия
Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Происшествия
Полиция возбудила дело после обстрела машины рэперов в Липецке
Полиция Липецка возбудила дело о хулиганстве в отношении мужчины, выстрелы которого, вероятно, услышали рэперы HammAli & Navai из машины.
Политика
Свергнутого президента Судана приговорили к двум годам за коррупцию
Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум года лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег.