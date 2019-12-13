Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости00:00

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Газета.Ruвчера в 06:47

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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Как писал NEWS.ru, Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити».
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Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

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Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
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