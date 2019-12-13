Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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13 декабря. Главное за минуту

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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ruвчера в 13:00

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ТАССвчера в 06:06

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ruвчера в 05:35
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Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

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Тарасова выступила за поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Чемпионат вчера в 15:39
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
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«Ливерпуль» – «Уотфорд». Онлайн-трансляция начнется в 15:30

Sports.ru 03:28
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В ходе саммита "нормандской четверки" в Париже порой были попытки вести беседу на повышенных тонах, но разговор в целом был рабочий, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 01:38
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Луганская народная республика требует от Киева согласовать с Донбассом (ДНР и ЛНР) поправки в Конституцию Украины.
News.ru 01:59
Происшествия

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РБК вчера в 17:33
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Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».
Lenta.ru 03:33
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Учёные назвали вызывающие бессонницу продукты

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Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Народные новости вчера в 23:47
Происшествия

Стрельба в автомагазине в Айхале: возбуждено уголовное дело

Медики оценивают его состояние как тяжелое. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
КП - Якутия 03:15
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Шоу-бизнес

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Ранее СМИ сообщали, что в начале декабря Петросян женился на Брухуновой.
URA.Ru 12 декабря в 03:52
Фигурное катание

Медведева вступилась за Туктамышеву после скандального промо-ролика

Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия

В ГСЧС Одесской области идут обыски по делу о пожаре в колледже

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит следственные действия в управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Одесской области в рамках дела о пожаре в колледже.
REGNUM вчера в 09:01
Происшествия

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
РИА Новости вчера в 16:34
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Армия и оружие

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

Коммерсантъ 03:37
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Космос

Корабль Boeing Starliner признали готовым к запуску к МКС

Проверка специалистов компании Boeing, разработавшей корабль, и сотрудников NASA показала, что Starliner готов к первому полёту к Международной космической станции.
REGNUM 02:14
Происшествия

Новомосковский суд вынес приговор по делу кота-наркокурьера

Новомосковский суд вынес приговор по делу кота-наркокурьера Фото из архива MySlo Трое участников преступной группы приговорены к длительным срокам заключения.
MySLO.ru вчера в 12:11
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом Ничушкина

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Космос

Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!

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Филипп Киркоров вышел в свет в «гейской» куртке

Bimru.ru вчера в 08:22
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Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть

Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
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Общество

Прощание с Лужковым началось в Москве

Прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, который ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет, началось в храме Христа Спасителя в столице, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 декабря в 23:52
Происшествия

В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой

"Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:31
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