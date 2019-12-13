Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

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