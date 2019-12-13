Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Происшествия
Отец керченского стрелка скончался в больнице
Отец керченского стрелка 53-летний Игорь Росляков скончался в больнице.
Политика
Песков подтвердил повышенный тон переговоров на «нормандском саммите»
О повышенных тонах участников «нормандского» саммита ранее сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
Политика
Шесть кандидатур выдвинуты на пост председателя партии «Яблоко»
Еще два кандидата, имена которых были озвучены для участия в выборах председателя партии — председатель московского «Яблока» Сергей Иваненко и научный сотрудник Института государства и права РАН Олег Новиков.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Американская балерина Мисти Коупленд обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Инстаграм.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.23e — из игры убрали все таланты на опыт
Valve выпустила обновление 7.23e для Dota 2. С ним разработчики убрали из игры все таланты на увеличение получаемого опыта, а также изменили характеристики некоторых героев.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Ученые назвали продукты, которые провоцируют бессонницу. Исследования принадлежат специалистам из Колумбийского университета США.
Политика
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Происшествия
Россиянку с инсультом повезли в больницу на полу вагона
Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась, что ее мать повезли в больницу в Печору на полу в вагоне.
Кино
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Авто
«Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-версию
Весной текущего года производители японского автомобильного концерна Mitsubishi представили на российском рынке "прощальную" версию легендарного внедорожника Pajero.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Культура
Винокур отреагировал на мат Лещенко в новом шоу Галкина
Юморист Владимир Винокур прокомментировал скандальный эпизод на шоу "Музыкалити" на YouTube-канале, где его друг, народный артист РСФСР Лев Лещенко использует в речи мат.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Футбол
«Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д — «Майнц»
Дортмундская «Боруссия» на выезде уверенно расправилась с «Майнцем» - 4:0. По голу забили Марко Ройс (32), Джейдон Санчо (66), Торган Азар (69) и Нико Шульц (84).
Здоровье
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.