Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых
Эхо Москвывчера в 10:05
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Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Кино
РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь
Восемь российских фильмов из 68, получивших государственную поддержку, оказались коммерчески успешными в прокате в январе-ноябре 2019 года.
Религия
Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Энергетика
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В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Здоровье
Неудачи в похудении объяснили дефицитом одного микроэлемента
Многие люди не могут сбросить лишний вес из-за дефицита железа в организме.
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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Культура
На шоу «Поле чудес» допустили ошибку в отгаданном слове
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Общество
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Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Игры
Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store
Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
Общество
Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
Единоборства
Бой Нурмагомедова и Фергюсона официально утвержден UFC
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.
Происшествия
Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания
В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Биатлон
Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира
Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете 4 по 6 километров на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Армия и оружие
Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира
Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о звании «город трудовой доблести»
Согласно документу, почетное звание увековечит подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
Политика
В Киеве заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик
"Установлено, что сегодня, 14 декабря 2019 года, на территории строительной площадки многоквартирного дома, расположенной по улице Луначарского в городе Карпинск, при проведении строительных работ по подъему груза (металлической решетки) произошло опрокидывание на проезжую часть дороги по улицу Луначарского башенного крана", - говорится в сообщении.
Общество
Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения
Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года согласно подсчетам экспертов Федеральной службы государственной статистики достигла рекордного показателя за 11 лет.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Авто
Volkswagen показал обновленный Teramont
Дебютирует обновленный VW Teramont на выставке в Чикаго в следующем году.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Политика
Песков подтвердил разговоры на повышенных тонах в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в Париже во время переговоров были попытки перейти на повышенные тона.
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Футбол