Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости00:00

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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13 декабря. Главное за минуту

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Finam.Ruвчера в 13:00

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Газета.Ruвчера в 06:47

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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Газета.Ru 06:34
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Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Газета.Ru 03:29
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Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
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Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
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Бой Нурмагомедова и Фергюсона официально утвержден UFC

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Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
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Газета.Ru 05:00
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Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения

Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года согласно подсчетам экспертов Федеральной службы государственной статистики достигла рекордного показателя за 11 лет.
Газета.Ru вчера в 09:18
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Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
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Дебютирует обновленный VW Teramont на выставке в Чикаго в следующем году.
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Песков подтвердил разговоры на повышенных тонах в Париже

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