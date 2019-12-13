Экономика
РИА НовостиЦентробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку
Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта. Теперь ключевая ставка составляет 6,25 процента годовых. Это снижение стало пятым подряд.
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Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых
Эхо Москвы13 декабря в 06:32
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