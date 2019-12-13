Экономика

РБКРБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

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Ключевая ставка снижена до 6,25%

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