Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости00:00

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Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

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Газета.Ruвчера в 06:47

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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Общество

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

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Woman.ru вчера в 05:15
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
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Политика

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Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян, которая была принята единогласно, сообщает ОТР.
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Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

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Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить

Руководители управления Госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния сгоревшего колледжа, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).
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В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет самой высокой за 11 лет.
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Глава ДНР ответил на слова Зеленского об изменении Минских соглашений

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.
iReactor вчера в 18:59
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