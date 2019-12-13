Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

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Infox.ru11 декабря в 12:23
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В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
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Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы

Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

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Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования

На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
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Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»

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Перечислены самые популярные автомобили-трехлетки в России

Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
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Британский актёр Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака

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