Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Политика
США и Китай договорились об условиях торговой сделки
Переговорщики США и Китая договорились об условиях заключения торговой сделки на первом этапе.
Футбол
Сергей Семак в Африке поиграл в футбол с детьми
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Политика
Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
Политика
Зеленский внес в Раду закон о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся децентрализации власти.
Космос
Китай с 2030-го займётся поиском пригодных для жизни планет
КНР с 2030 года приступит к изучению космического пространства за пределами Солнечной системы и поиску планет, пригодных для жизни.
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В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика
В Ярославской области следователи задержали 15-летнего школьника, который подозревается в том, что вместе с товарищами жестоко избил 13-летнего мальчика.
Общество
Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения
В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Общество
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
Общество
Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий
Возможность обналичивания пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, будет устранена в новой редакции гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования
На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Авто
Перечислены самые популярные автомобили-трехлетки в России
Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Здоровье
Врачи назвали причины образования камней в почках
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Здоровье
Необычный симптом рака поджелудочной железы назвали медики
Эксперты называют лишь один признак, по которому можно на ранних стадиях распознать рак поджелудочной железы.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Шоу-бизнес
Британский актёр Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака
Британский актёр театра, кино и телевидения Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака.
Кино
Мединский назвал блокбастеры Голливуда «дешевой попкорновой шнягой»
Есть такая откровенная дешевая попкорновая шняга — прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить.
Космос
На МКС доставили ящик вина
Культура
Участник «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем
Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем.
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.