Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Технологии
IT-сообщество встало на защиту открытого кода
В Rambler Group заявили, что обладают исключительными правами на открытый код, поскольку разработал ее бывший сотрудник холдинга Игорь Сысоев.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Общество
В «Мотор Сич» подтвердили продажу акций китайским инвесторам
Президент единственного на Украине предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу его акций китайским компаниям.
Общество
Минюст РФ предложил изменить порядок взыскания долгов
Российский минюст представил новый законопроект, который вносит изменения в правила взыскания долгов с граждан РФ.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Культура
Лещенко оправдался за мат на Youtube-шоу Галкина
Игры
Компания Microsoft представила новую консоль Xbox Series X
Компания Microsoft представила новую консоль Xbox Series X, которая поступит в продажу в конце 2020 года.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Вооруженный конфликт произошел на овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
Врио главы Приангарья Кобзев поедет в Тулун
Кобзев уточнил, что уже в ближайшую субботу он планирует отправиться в пострадавший от паводка Тулун с рабочей поездкой.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Футбол
Моуринью призвал Орье вести себя по отношению к нему подобающе
Если думаешь, что сможешь издеваться надо мной в социальных сетях, как это было в отношении некоторых прежних тренеров, то ты ошибаешься, — приводит Foot Mercato слова Моуринью.
Политика
Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс
Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Армия и оружие
КНДР провела крупное испытание на полигоне Сохэ
Военные КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ.
Общество
Синоптик назвал причины потепления в европейской части России
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о причинах аномального потепления в европейской части России, прогнозируемого на ближайшие дни.
Происшествия
Двое жителей Башкирии устроили стрельбу за отказ угостить их пивом
Полицейские установили причины и обстоятельства стрельбы в Белебее, в результате которой получили ранения два человека.
Происшествия
В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере
Политика
Премьер Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент
Лидер «Либеральных демократов» Джо Суинсон, добивавшаяся отмены Brexit, не смогла сохранить место в парламенте.
Хоккей
Финляндия одержала победу над Швецией в матче Кубка Первого канала
Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
Политика
«Фонтанка» назвала имена еще трех участников жестокой казни в Сирии
Шоу-бизнес
Муза Петросяна ответила на слухи о свадьбе
30-летняя помощница 74-летнего артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на сообщения о свадьбе со своим работодателем в Instagram.
Хоккей
«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря
Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Политика
Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Футбол
«Манчестер Сити» хочет вернуть Санчо
Английский клуб планирует вернуть 19-летнего футболиста, который уже выступал за "горожан" с 2015 по 2017 год.