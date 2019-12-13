Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Эхо Москвывчера в 06:32

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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13 декабря. Главное за минуту

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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

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Газета.Ruвчера в 06:47

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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Интерфакс 04:23
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Врио главы Приангарья Кобзев поедет в Тулун

Кобзев уточнил, что уже в ближайшую субботу он планирует отправиться в пострадавший от паводка Тулун с рабочей поездкой.
Газета.Ru вчера в 04:21
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Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
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Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о причинах аномального потепления в европейской части России, прогнозируемого на ближайшие дни.
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В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере

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Премьер Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент

Лидер «Либеральных демократов» Джо Суинсон, добивавшаяся отмены Brexit, не смогла сохранить место в парламенте.
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Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала.
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Газета.Ru 03:10
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Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
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Муза Петросяна ответила на слухи о свадьбе

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«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря

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Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

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Футбол

«Манчестер Сити» хочет вернуть Санчо

Английский клуб планирует вернуть 19-летнего футболиста, который уже выступал за "горожан" с 2015 по 2017 год.
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