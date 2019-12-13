Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

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Футбол Умер олимпийский чемпион по футболу Юрий Беляев Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе #ЦСКА Юрий Иванович Беляев.