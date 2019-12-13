Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Наука
Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Авто
Toyota выпустит новый бюджетный кроссовер
Прообразом нового компакт-кросса Toyota станет Suzuki Vitara Brezza, выпускающийся индийским подразделением Suzuki с 2016 года.
Политика
Заявление Киева о введении миссии ООН в Донбассе оценили в России
Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает.
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
Общество
Тысячи людей в Стокгольме вышли на митинги против сокращения врачей
Тысячи людей в Стокгольме требуют не сокращать расходы на здравоохранение, чтобы врачи в больницах Швеции не остались без работы.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Общество
СБУ публично обвинили в убийстве Шеремета
«Следствие располагает доказательствами о сотрудничестве и официальной агентурной работе в департаменте Т СБУ трёх задержанных подозреваемых в убийстве журналиста», — заявил Портнов: «до сих пор абсолютное большинство причастных к этому функционеров СБУ продолжают работать в СБУ и сейчас».
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет
Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Армия и оружие
Сухопутные войска РФ получат «пластиковые» боеприпасы в 2020 году
В первом квартале 2020 года Сухопутные войска армии России примут на вооружение 30-миллиметровые артиллерийские боеприпасы с пластиковыми элементами.
Армия и оружие
Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира
Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
Кино
Сериал «Властелин колец» лишился исполнителя главной роли
По их данным, Поултер никогда не был в официальном списке актеров сериала. В данный момент компания не комментирует данную информацию.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из проекта новой пенсионной системы возможность обналичить замороженные накопления.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Технологии
«Большая четверка» операторов планирует создание СП для 5G в России
Российские операторы «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для работы над развитием и оптимальным использованием сетей мобильной связи пятого поколения.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Политика
Пристайко рассказал о заданиях Зеленского к «нормандскому саммиту»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в "нормандском формате" Киеву предстоит решить четыре задачи.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Футбол
Умер олимпийский чемпион по футболу Юрий Беляев
Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе #ЦСКА Юрий Иванович Беляев.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала обнадеживающее заявление о ее здоровье
Послушницы монастыря пожелали артистке скорейшего выздоровления. Сестры из Горненского женского монастыря связались с семьей Заворотнюк.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Футбол
АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры
В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.
Происшествия
Экс-прокурор Владикавказа задержана по делу об убийстве следователя
В аэропорту Беслана была задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Шевцова.