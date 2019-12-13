Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финанс16:01

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости00:00

13 декабря. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Finam.Ruвчера в 13:00

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте

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Вечерний курьер вчера в 05:22
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
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Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает.
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Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
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Тысячи людей в Стокгольме вышли на митинги против сокращения врачей

Тысячи людей в Стокгольме требуют не сокращать расходы на здравоохранение, чтобы врачи в больницах Швеции не остались без работы.
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Алтапресс 07:39
Общество

СБУ публично обвинили в убийстве Шеремета

«Следствие располагает доказательствами о сотрудничестве и официальной агентурной работе в департаменте Т СБУ трёх задержанных подозреваемых в убийстве журналиста», — заявил Портнов: «до сих пор абсолютное большинство причастных к этому функционеров СБУ продолжают работать в СБУ и сейчас».
Аргументы недели 16:20
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Музыка

Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет

Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
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Армия и оружие

Сухопутные войска РФ получат «пластиковые» боеприпасы в 2020 году

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Армия и оружие

Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира

Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
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Сериал «Властелин колец» лишился исполнителя главной роли

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Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru 14:19
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В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

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Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
РИА Новости вчера в 11:01
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«Большая четверка» операторов планирует создание СП для 5G в России

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Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
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Шоу-бизнес

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Пристайко рассказал о заданиях Зеленского к «нормандскому саммиту»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в "нормандском формате" Киеву предстоит решить четыре задачи.
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Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

РИА Новости вчера в 10:03
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Умер олимпийский чемпион по футболу Юрий Беляев

Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе #ЦСКА Юрий Иванович Беляев.
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Семья Заворотнюк сделала обнадеживающее заявление о ее здоровье

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REGNUM вчера в 05:49
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АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры

В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.
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