Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Общество
Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании
Три российские компании исключены из санкционного списка минфина США, сообщается 13 декабря на официальном сайте ведомства.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США
Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400
Гаджеты
Xiaomi представила «убийцу флагманов» Redmi K30
Футбол
Влашич назвал главную проблему ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.
Политика
Основатель ЧВК тайно встретился с властями Венесуэлы, сообщает СМИ
Основатель частной военной компании Academi (ранее известной под названием Blackwater) Эрик Принс в прошлом месяце провел встречу в Каракасе с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, о которой было известно представителю администрации США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Американская балерина Мисти Коупленд обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Инстаграм.
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Политика
Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»
Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Здоровье
Медики назвали 5 наиболее часто игнорируемых симптомов гипертонии
Итальянские медики рассказали о симптомах гипертонии, которые особенно часто игнорируются людьми.
Наука
Ученые усовершенствовали метод определения структуры кристаллов белка
Международный коллектив ученых предложил оптическую систему, позволяющую увидеть белковый кристалл в рентгеновском излучении и поместить его в центр пучка.
Футбол
Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы
Киевское "Динамо" в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с швейцарским "Лугано" — 1:1.
Политика
В США приняли резолюции о геноциде армян
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян, которая была принята единогласно, сообщает ОТР.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Футбол
Защитник «Реала» высказался о Роналду
Защитник "Реала" Рафаэль Варан высказался о бывшем одноклубнике, нападающем Криштиану Роналду, который ныне играет в туринском "Ювентусе", передает Onze Mondial.
Политика
В Шотландии может пройти новый референдум о независимости
Шотландская национальная партия по итогам парламентских выборов смогла заручиться внушительной поддержкой населения, что открывает возможность для проведения в автономии нового референдума о независимости.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Происшествия
Люди пострадали при взрыве в жилом доме в Германии
Взрыв произошел в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург в центральной части Германии. Ранения получили как минимум 25 человек.