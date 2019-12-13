Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБанк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.
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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Накануне.Ru13 декабря в 05:49

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Ведомости15:13

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новостивчера в 00:00

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

ТАСС13 декабря в 06:54

Ставки падают. Какие льготы получат заёмщики от банков в 2020 году

Life.ru16:40

Ключевая ставка снижена до 6,25%

Гарант13 декабря в 05:32
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Экономика

Офис торгпреда США опроверг сообщения СМИ о сокращении вдвое пошлин на китайские товары

Пресс-служба офиса торгового представителя США опровергла информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Вашингтон предложил сократить вдвое пошлины на китайские товары для урегулирования торговых споров с КНР.
ТАСС 19:50
Политика

Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
РИА Новости 18:39
Политика

Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
Известия 18:28
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Общество

Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
RT на русском 20:13
Политика

Эрдоган пообещал признать геноцид индейцев в США

Парламент Турции может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
РЕН ТВ 17:25
Политика

На Украине заявили, что знают русский язык лучше россиян

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок - За жизнь» Юрий Павленко уверен, что в «незалежной» русский язык знают лучше, чем в России.
Свободная Пресса 20:33
Общество

Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем

Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Алтапресс 20:06
Технологии

Искусственный интеллект не смог добыть алмазы в Minecraft

На соревновании MineRL было предложено создать искусственный интеллект, который смог бы добыть алмазы в Minecraft.
Cyber.sports.ru 09:53
Общество

В России появились «гламурные» роды

В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Lenta.ru 19:50
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Известия 18:36
Армия и оружие

Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами

Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
Известия 12:00
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета 18:36
Общество

Кабмин не поддержал поправки к закону о продаже лекарств в интернете

Правительство России не поддержало инициативу Госдумы разрешить онлайн продажу лекарств по рецепту.
РБК 19:55
Экономика

Еврейская АО получит 300 млн рублей на поддержку бюджета

Как подтвердили в управлении внутренней политики автономной области, первый заместитель председателя Правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал обращение временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна о выделении региону более 309 млн рублей на решение первоочередных задач.
REGNUM 20:19
Транспорт

Власти Забайкалья будут добиваться расширения федеральных трасс для снижения числа ДТП

Правительство Забайкальского края планирует добиваться от Росавтодора расширения габаритов федеральных автомобильных дорог, а также проведения других мероприятия по повышению их безопасности.
ТАСС 20:23
Общество

У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне.
Известия 20:07
Общество

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:16
Происшествия

В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия

Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
REGNUM 19:23
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:41
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда 11:19
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Экономика

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Известия 17:18
Политика

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
РИА Новости 20:08
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета вчера в 22:00
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Kinonews.ru 14:49
Хоккей

Зыков в матче с «Ванкувером» забросил первую шайбу в сезоне

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».
Sport24.ru 20:53
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