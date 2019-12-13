Экономика
ИнтерфаксБанк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов
Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.
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Экономика
Офис торгпреда США опроверг сообщения СМИ о сокращении вдвое пошлин на китайские товары
Пресс-служба офиса торгового представителя США опровергла информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Вашингтон предложил сократить вдвое пошлины на китайские товары для урегулирования торговых споров с КНР.
Политика
Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе
Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
Политика
Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
Политика
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Общество
Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
Политика
Эрдоган пообещал признать геноцид индейцев в США
Парламент Турции может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Политика
На Украине заявили, что знают русский язык лучше россиян
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок - За жизнь» Юрий Павленко уверен, что в «незалежной» русский язык знают лучше, чем в России.
Общество
Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем
Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Технологии
Искусственный интеллект не смог добыть алмазы в Minecraft
На соревновании MineRL было предложено создать искусственный интеллект, который смог бы добыть алмазы в Minecraft.
Общество
В России появились «гламурные» роды
В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Армия и оружие
Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами
Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Общество
Кабмин не поддержал поправки к закону о продаже лекарств в интернете
Правительство России не поддержало инициативу Госдумы разрешить онлайн продажу лекарств по рецепту.
Экономика
Еврейская АО получит 300 млн рублей на поддержку бюджета
Как подтвердили в управлении внутренней политики автономной области, первый заместитель председателя Правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал обращение временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна о выделении региону более 309 млн рублей на решение первоочередных задач.
Транспорт
Власти Забайкалья будут добиваться расширения федеральных трасс для снижения числа ДТП
Правительство Забайкальского края планирует добиваться от Росавтодора расширения габаритов федеральных автомобильных дорог, а также проведения других мероприятия по повышению их безопасности.
Общество
У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»
РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне.
Общество
Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета
Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Происшествия
В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия
Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
Экономика
FESCO планирует продать зерновой бизнес
Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Общество
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж
Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Кино
Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»
Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Экономика
В списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Политика
Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Хоккей
Зыков в матче с «Ванкувером» забросил первую шайбу в сезоне
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».