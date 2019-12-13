Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости00:00

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23

13 декабря. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ruвчера в 13:00

Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Эхо Москвывчера в 06:32

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русскомвчера в 12:48
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика

Швейцарские СМИ сочли «двойной пощечиной» Турции решения конгресса США

Журналист Neue Zürcher Zeitung пишет, что наконец-то конгресс США отреагировал и «отвесил Турции двойную пощечину».
Взгляд.ру 06:27
Хоккей

Сборная России победила Чехию по буллитам на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
RT на русском 09:46
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня 12 декабря в 12:48
Общество

Вдова Собчака отдала для публикации секретную статью мужа о Сахарове

News.ru 08:31
Политика

В ДНР ответили на предложение распустить Народную милицию республики

Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал к роспуску Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести выборы в Донбассе.
Газета.Ru 09:24
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Вести.Ru 11:10
Культура

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Здоровье

Россиянку с инсультом повезли в больницу на полу вагона

Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась, что ее мать повезли в больницу в Печору на полу в вагоне.
Lenta.ru 11:25
Биатлон

Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
РИА Новости 09:31
Космос

На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня 12 декабря в 04:02
Футбол

РПЛ представила игроков, совершивших наибольшее количество отборов

Российская премьер-лига опубликовала в своем Twitter список лучших игроков первой части сезона, которые совершили наибольший процент отбора мяча.
Матч ТВ 07:22
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Известия 10:15
Общество

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

RT на русском 11:02
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти.
РБК вчера в 16:21
Политика

Экс-президента Судана осудили за коррупцию на два года

Интерфакс 06:04
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 12 декабря в 15:51
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости вчера в 10:10
Происшествия

Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения

Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Московский Комсомолец 10:21
Армия и оружие

В КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ

Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытаний на космодроме Сохэ, которые могут повлиять на стратегическое положение страны.
RT на русском 10:40
Политика

МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Свободы слова» на канале «Украина».
Коммерсантъ 07:19
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
Киберспорт

Сборная России по киберспорту снялась с ЧМ в Южной Корее

Грандиозный скандал сегодня разразился на чемпионате мира по киберспорту в Южной Корее.
РЕН ТВ вчера в 06:22
Гаджеты

Samsung выпускает смартфон Galaxy A71

ITZine.ru 12 декабря в 07:53
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес

Британский актёр Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака

Британский актёр театра, кино и телевидения Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака.
OAnews 03:46
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Политика

Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
RT на русском 09:46
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
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