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Происшествия Пожар на складе в Москве потушен Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

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Футбол РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.

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