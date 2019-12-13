Финансы

REGNUMREGNUMЦентробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Мой Брянск
0:36
МИР 24
0:36
Piter.tv
0:46
Дума ТВ
0:56
Пятый канал
0:33
Вести.Ru
5:04
Вести.Финанс
3:16
Дождь
0:42
Известия
0:30
Моя Москва.онлайн
0:51
Телеканал 360°
0:21
156 фотоЕщё 19 видео
Автоплей видео
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых. В сайте регулятора сообщается, это решение ЦБ принято в связи с тем, что годовая инфляция по итогам 2020 года составит 3,5−4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.
Читать в источнике
Комментировать264

Подробнее о событии

Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Эхо Москвы11:32

Снижение ставки Банка России дало лишь короткий позитивный отклик в рубле

Finam.Ru12:40

Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд

Forbes10:30

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

RT на русском10:30

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС11:06

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru11:47

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru10:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:14, Россия
Шоу-бизнес

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова

REGNUM 08:32
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Известия 14:08
Происшествия

Пожар на складе в Москве потушен

Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
RT на русском 13:04
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 03:00
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 06:01
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 22:16
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 12:16
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 20:54
Биатлон

Биатлонистка Миронова впервые завоевала бронзу на этапе Кубка мира

РБК 12:10
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 10:20
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

РИА Новости 12:50
Футбол

ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА

Наблюдательный совет ВЭБа принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов, передает «РИА Новости».
РБК 13:45
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 11:45
Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 13:14
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 12:18
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 06:38
Политика

Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку по собственному желанию, президент России ее принял.
ТК Звезда вчера в 14:52
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 06:12
Политика

Климкин предрек переход части Украины под власть России

Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Sputnik Таджикистан 07:00
Политика

Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:36
Спорт

Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского

Sports.ru опубликовал новость о тайном награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Lenta.ru 14:10
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 10:03
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
РИА Новости 11:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru 10:15
Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

Родной город 12:20
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 10:49
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал об алкозависимости после выкидыша у подруги

Билан констатировал, что когда стало известно о выкидыше, то «сошел с ума».
iReactor 13:47
Общество

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ

Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
РИА Новости 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное