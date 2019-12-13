Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Экономика
Путин ответил на слова Кудрина о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 г. составит 1 трлн руб. "Что-то многовато", – отреагировал на эти слова президент.
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
Космос
На МКС доставили ящик вина
Общество
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Футбол
АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры
В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.
Наука
Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте
Впервые учеными-археологами найдены в Египте могилы людей с загадочными конусами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science News.
Единоборства
Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
Энергетика
Нефть поднялась выше $65 за баррель
Нефть Brent поднялась выше $65 за баррель после объявления о предварительном торговом соглашении между США и Китаем, 13 декабря передает агентство Reuters.
Общество
Facebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Армия и оружие
NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана
Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Политика
Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.
Общество
Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят
Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Армия и оружие
«Глаза и уши» обороны: В России отмечают День образования Радиотехнических войск ВКС
Первые посты "наблюдения за небосводом" появились еще во время Первой мировой войны День образования Радиотехнических войск военно-космических сил РФ ежегодно отмечается в стране 15 декабря с 1951 года.
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Гаджеты
Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой
Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.