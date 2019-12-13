Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финанс16:01

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:06

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русскомвчера в 12:48

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ruвчера в 13:00

Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Эхо Москвывчера в 06:32

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости00:00

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47
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Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

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По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Экономика

Путин ответил на слова Кудрина о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 г. составит 1 трлн руб. "Что-то многовато", – отреагировал на эти слова президент.
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Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
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Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
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На МКС доставили ящик вина

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По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
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АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры

В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.
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Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте

Впервые учеными-археологами найдены в Египте могилы людей с загадочными конусами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science News.
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Единоборства

Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
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Нефть Brent поднялась выше $65 за баррель после объявления о предварительном торговом соглашении между США и Китаем, 13 декабря передает агентство Reuters.
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Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru 15:18
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«Ливерпуль» разобрался с «Уотфордом» и упрочил лидерство в АПЛ

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Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
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Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.
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Скончался знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

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Армия и оружие

«Глаза и уши» обороны: В России отмечают День образования Радиотехнических войск ВКС

Первые посты "наблюдения за небосводом" появились еще во время Первой мировой войны День образования Радиотехнических войск военно-космических сил РФ ежегодно отмечается в стране 15 декабря с 1951 года.
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