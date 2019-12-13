Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Экономика Путин ответил на слова Кудрина о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 г. составит 1 трлн руб. "Что-то многовато", – отреагировал на эти слова президент.

Футбол Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.

Политика Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.

Общество РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Политика Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.

Единоборства Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.

Энергетика Нефть поднялась выше $65 за баррель Нефть Brent поднялась выше $65 за баррель после объявления о предварительном торговом соглашении между США и Китаем, 13 декабря передает агентство Reuters.

Общество Facebook запустит программу против дезинформации на Украине Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.

Армия и оружие NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.

Политика Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.

Политика Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.

Гаджеты Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.