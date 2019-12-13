Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Политика
Песков оценил итоги саммита «нормандской четверки»
Телепередача выйдет в эфир завтра вечером, сегодня в соцсетях появился анонс.
Общество
В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Культура
Победителем шоу «Поле чудес» стал участник, отгадавший слово с ошибкой
Мужчине еще удалось одержать победу и в суперигре. Большинство из нас не смогли бы стать победителем шоу Леонида Якубовича.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, утром в субботу в Невском районе города женщина, находясь с маленьким ребенком в квартире на пятом этаже, грозилась выбросить девочку из окна, чтобы "сделать ангелом".
Происшествия
В Ивановской области автобус столкнулся с грузовиком
Футбол
Орешкин прокомментировал получение ВЭБ.РФ 75% акций ЦСКА
Глава Минэкономразвития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин прокомментировал на странице в facebook переход банку 75% акций футбольного клуба ЦСКА.
Экономика
Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство уберёт из проекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Политика
Медведев обсудил с премьером Белоруссии интеграцию и газ
В Совете министров Белоруссии (правительстве) заявили, что премьер-министры также обсудили «первоочередные вопросы по поставкам нефти и газа на 2020 год».
Происшествия
Прокуратура выясняет обстоятельства падения башенного крана на Урале
В свердловском Карпинске прокуратура выясняет обстоятельства опрокидывания башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Кино
Киностудия «Союзмультфильм» представила продолжение «Умки»
В эту субботу на киностудии состоялась премьера третьей части анимационного фильма «Умка».
Здоровье
В Новосибирске открылся центр ядерной медицины МИБС
Политика
С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину
Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Политика
Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Общество
Акции продавали все, а США против. Китай выкупил у Украины «Мотор Сич»
Китайская компания выкупила более 50% акций крупного украинского производителя авиационных двигателей АО «Мотор Сич», заявил президент компании Вячеслав Богуслаев 13 декабря во время своего визита на предприятие, сообщает информагентство Укринформ.
Политика
США рассказали Украине о своих санкциях против «Северного потока-2»
«Кулеба получил заверение, что санкции, включенные в закон об оборонном бюджете, будут как можно быстрее приняты в Сенате Конгресса США, немедленно подписаны президентом США и внедрены, если компания, которая укладывает трубу "Северного потока-2", самостоятельно не прекратит подсанкционную деятельность», — сообщили в правительстве Украины.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Общество
Самый мощный ледокол в мире «Арктика» завершил этап ходовых испытаний
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол «Арктика» успешно завершил этап ходовых испытаний.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Музыка
Черновик песни Your Song Элтона Джона продан за 240 тысяч долларов
Футбол
Клуб Бекхэма намерен усилиться двумя игроками «Зенита»
Общество
«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке
Учитель средней школы №1 в городе Шахты Ростовской области обматерил одиннадцатиклассника после того, как тот высказал свое мнение на уроке, посвященном Дню Конституции, правам человека и свободе слова.