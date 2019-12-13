Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд
Forbes13 декабря в 05:30
Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых
Эхо Москвы13 декабря в 06:32
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В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок
В Индонезии в одной из пещер острова Сулавеси ученые обнаружили наскальные рисунки.
Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России, одержав на турнире две победы в трех матчах (одна победа – по буллитам), набрала пять очков и заняла второе место на домашнем этапе Евротура.
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Политика
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В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
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Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж
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Экономика
Российский палладий поставит в зависимость всех автопроизводителей
Основными поставщиками палладия является Россия и ЮАР, но последние снизили объёмы добычи металла, что стало причиной роста цен на металл.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Общество
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Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
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Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
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Кино
Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом
На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Фигурное катание
Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе
Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Футбол
«Лион» рискует потерять Депая на длительный срок
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай не смог доиграть матч 18-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (0:1). 25-летний футболист был заменен в перерыве из-за повреждения левого колена.
Политика
Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
Политика
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Культура
Ушла из жизни актриса Анна Карина
Благодаря полезному совету от Коко Шанель, в 1958 году Ханна Карин Бланке Байер берет псевдоним Анна Карина и вскоре успешно выходит замуж за известного режиссера Жана-Люка Годара.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
Экономика
Пенсионерам рассказали о малоизвестной крупной ЕДВ
Российским пенсионерам рассказали о единовременной денежной выплате (ЕДВ), о которой знают не многие пожилые граждане.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Футбол
Мальдини — о переговорах с Ибрагимовичем: ситуация становится сложной
Чем больше времени проходит, тем труднее становится. Он не играет с 28 октября, поэтому ситуация становится сложной.
Музыка
ВГТРК объяснила пропажу слова «протесты» из песни «Би-2»
Группа "Би-2" сообщила, что из трансляции выступления ее сайд-проекта "Куртки Кобейна" с песней "Люди на эскалаторах" на премии "Виктория" вырезали слово "протесты".
Общество
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На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Общество
Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год
Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.